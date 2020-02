LA à San Francisco Greyhound Bus tirant sur six personnes, une femme tuée

Une personne a été tuée et cinq autres blessées dans une fusillade à bord d’un bus Greyhound.

Le bus à destination de San Francisco avait quitté Los Angeles à 12 h 30 lundi matin lorsqu’environ une heure de trajet, un passager a ouvert le feu.

L’autobus roulait vers le nord sur l’autoroute 5 avec environ 40 personnes à bord dans la région de Lebec lorsque la fusillade a eu lieu, la police ayant reçu plusieurs appels au 911 de passagers paniqués.

Le conducteur s’est arrêté sur l’épaule dure et a réussi à persuader le tireur de descendre du véhicule; il sortit, laissant l’arme derrière lui.

Le bus s’est ensuite rendu à la station-service Valero voisine pour s’arrêter et obtenir de l’aide pour les passagers blessés.

Une passagère est décédée sur les lieux. Cinq autres ont été transportés d’urgence à l’hôpital; la police n’a pas encore mis à jour leurs conditions.

Le suspect a été retrouvé par des agents près de l’endroit où il a été déposé et a été placé en détention sans autre incident.

Les enquêteurs tentent actuellement d’établir un motif.

Le porte-parole de la California Highway Patrol, Brian Pennings, a déclaré que la fusillade à bord d’un Greyhound était “extrêmement rare”. “Dans ma carrière, je ne suis pas au courant que cela se produise”, a-t-il déclaré, par ABC News.

Cependant, il y a déjà eu des attaques au couteau à bord de bus Greyhound. En 2008, Tim McLean, un Canadien de 22 ans, a été poignardé, décapité et partiellement mangé par Vincent Weiguang Li, 40 ans. Li a par la suite été reconnu non criminellement responsable et libéré six ans plus tard.

En octobre 2001, quelques semaines seulement après les attentats du 11 septembre, sept personnes sont mortes à bord d’un bus Greyhound voyageant de Chicago à Orlando, en Floride, lorsque le passager croate Damir Igrić a tranché la gorge du conducteur, avant de diriger le véhicule dans la circulation venant en sens inverse.

