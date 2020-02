La bague de fiançailles de Jenna Dewan “ fait écho au cosmos ”

2020-02-20 23:30:05

La bague de fiançailles de Jenna Dewan a été conçue pour “faire écho au cosmos”, comme son fiancé Steve Kazee dit qu’elle a une “signification spéciale” pour le couple.

La star de ‘Flirty Dancing’ s’est fiancée à son partenaire Steve Kazee – avec qui elle attend un bébé – plus tôt cette semaine, et il a maintenant ouvert le processus de conception de sa bague de fiançailles, pour laquelle il a fait appel à l’actrice Nikki Reed et sa marque de bijoux durables BaYou With Love.

Steve a expliqué sur son histoire Instagram: “Quand j’ai commencé à regarder les bagues de fiançailles pour Jenna, je savais que je voulais quelque chose d’unique. Elle devait être unique. Elle devait être représentative de qui était Jenna. Elle devait être aussi belle que sa.

“[When I turned to Nikki, I] a instantanément su que j’avais trouvé la bonne personne pour aider à créer la bague! Nikki est entrée et m’a parlé de ce qui était important pour moi et a partagé son immense connaissance de la conception de bijoux et de la durabilité dans le processus. ”

Le lauréat du Tony Award a également parlé de la signification particulière derrière la bague, qui a été conçue en pensant à “l’univers” et à la “constellation des pléiades”, car elle a une “signification spéciale” pour le couple.

Steve a dit: “[The design is] basé sur mon désir de le faire écho au cosmos.

“Le solitaire est représentatif de notre unité dans l’univers entouré d’étoiles. Les diamants posés dans le groupe sont représentatifs de la constellation des pléiades qui revêt une signification particulière pour Jenna et moi.”

Pendant ce temps, la star de Twilight Nikki a récemment révélé son implication dans le processus lorsqu’elle a félicité le couple pour leur bonne nouvelle.

Prenant son histoire sur Instagram, Nikki a déclaré: “Un honneur d’être une toute petite partie de ce moment spécial.

“Je vous aime tous les deux, et tout ce que je peux dire, c’est que votre amour est de la pure magie.

“Je suis peut-être partiale mais cette bague est magnifique! Steve, faire ça avec toi a été une si belle expérience. Merci d’aimer Jenna comme tu le fais. (Sic)”

Selon l’expert en bague Kathryn Money de Brilliant Earth, elle estime que la pierre centrale mesure 3,5 à 4 carats et repose sur une délicate bande d’or.

Selon la qualité et les caractéristiques de la pierre précieuse, elle est estimée entre 50 000 $ et 80 000 $.

