La bande-annonce de Jersey Shore taquine Snooki-Deena Meltdown au mariage d’Angelina, JWoww-Pauly Hookup

La dernière bande-annonce de “Côte du New Jersey: vacances en famille” documente le moment Nicole “Snooki” Polizzi dédié qu’elle était “f-king terminé avec ce spectacle,” Deena Cortese jurant de ne jamais filmer avec Angelina Pivarnick encore une fois, et Pauly D apparemment faire son pas sur un enfin divorcé Jenni “JWoww” Farley.

Oui, Mike “La situation” Sorretino va enfin sortir de prison et faire son grand retour aussi, mais le vrai drame commence quand Jenni annonce qu’elle est “officiellement divorcée” de Roger Mathews.

“Quand j’aurai le feu vert, moi et Jenni, nous allons nous connecter”, a déclaré Pauly avec confiance lors d’un confessionnal, alors que des images montraient à Jenni disant à Angelina qu’elle aimait le DJ. “Je sais qu’il a des sentiments pour toi”, a déclaré Pivarnick, alors que Pauly demandait à l’un des gars, “Dois-je y aller et le faire? Je veux!”

Plan de Pauly grimpant sur Jenni, allongée dans son lit, et semblant lui planter un gros bisou! Angelina a déclaré plus tard à la caméra qu’elle “attendait très longtemps pour voir Pauly et Jenni se connecter” et a dit qu’elle espérait que cela arriverait à son mariage.

Il est important de noter qu’il n’y a aucune mention du petit-ami potentiel de Jenni Zack Clayton Carpinello dans le teaser.

Et maintenant, l’événement principal: le mariage. Angelina a demandé à Nicole, Jenni et Deena d’être demoiselles d’honneur, mais ce à quoi elle ne s’attendait pas, c’est qu’elles la rôtissent devant tous ses invités au mariage pendant leur discours. Comme l’a noté Pauly, “Le mariage a commencé parfaitement. Je me disais:” Oh, c’est super! ” Et puis boom! “

Bien que le teaser ne montre que les conséquences de ce qui a été dit, TooFab a été informé que les filles appelaient en plaisantant la mariée comme “la décharge de notre île” et “le sac poubelle de notre maison”.

Après que tout le monde a hué les co-stars d’Angelina dans la séquence, elle a annoncé avec colère: “C’était tellement excité” et a pris d’assaut. “Je suis tellement en colère en ce moment. Vous ne vous fâchez pas avec moi maintenant. Assez! J’ai fini!” Les caméras ont capturé les jeunes mariés furieux en criant à ce qui ressemblait à un producteur de spectacle: «Pouvez-vous retirer votre équipe de caméras de mon visage de f-king?!

Montrez des images des filles à la table, essayant de les garder ensemble. Jenni a essuyé ses larmes, tandis que Deena a dit qu’elle avait “mal au ventre”. Nicole a insisté sur le fait que leurs discours étaient “censés être drôles! Personne ne l’a compris!” Elle a également informé ses amis qu’Angelina et son nouveau mari, Chris Larangeira, pleuraient dehors.

“A cause de nous?!” Cria Jenni. “Est-ce que tu es un putain de roi?!” Nicole a soutenu qu’elle “n’essaierait jamais intentionnellement de ruiner le mariage de quelqu’un”.

Mais la tristesse s’est vite transformée en colère, alors que la scène suivante montrait Deena tenant un verre de vin vide dans une main et pointant directement dans l’appareil photo avec l’autre. “Je préviens tout le monde ici,” a-t-elle promis. “Je ne filmerai plus jamais avec elle.”

À la fin de l’aperçu, Nicole a proclamé: “J’ai fini avec ce spectacle f-king. J’ai terminé!”

“Jersey Shore: vacances en famille” est diffusé les jeudis à 20 h. sur MTV.

