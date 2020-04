La bande-annonce de la saison 4, partie 2 de «Rick et Morty» révèle la date de sortie des «cinq autres épisodes» et les fans pensent toujours que c’est une blague de poisson d’avril

Les garçons sont de retour en ville – ou sont-ils? Le 1er avril 2020, Adult Swim a dévoilé la bande-annonce de Rick and Morty Season 4, Part 2. Comme prévu, la promo a taquiné des aventures sauvages et la date de sortie très attendue des cinq derniers épisodes. Mais compte tenu de la nature des vacances et de plusieurs mois de silence, les fans de Rick et Morty se sont demandé si la première du 3 mai était en fait un canular du poisson d’avril.

La bande-annonce promotionnelle de la saison 4, partie 2 de «Rick et Morty» révèle le retour de nouveaux épisodes

La première moitié de la saison 4 de Rick et Morty s’est terminée le 15 décembre 2019, et les fans attendent depuis des nouvelles. Depuis près de quatre mois, les chaînes de médias sociaux de la série taquinent tout sauf les nouveaux épisodes, à part un vague commentaire “vous pouvez nous faire confiance”. Ensuite, Adult Swim a confirmé la date de sortie de Rick and Morty Season 4, Part 2 via la dernière promo du 1er avril au 31 mars, selon votre fuseau horaire.

“Préparez-vous. Le temps des nouvelles aventures de Rick et Morty est presque arrivé », explique le narrateur dans la bande-annonce. “C’est ce que vous attendiez. Nouveaux Rick et Morty à partir du dimanche 3 mai à 11h30 [p.m. EST] sur Adult Swim. “

Pendant ce temps, de courts extraits de la seconde moitié de la saison 4 de Rick et Morty défilent. Et bien sûr, ils sont remplis d’oeufs de Pâques et de scénarios potentiels. Le plan d’ouverture met en évidence une armée de Ricks aux côtés d’un groupe de Meeseeks et d’un autre extraterrestre. Evil Morty pourrait-il enfin marquer son retour?

Plus tard, Rick et Morty lancent une “combinaison inutilement bada **” qui ressemble beaucoup à une combinaison mobile de la franchise Gundam. Ensuite, quelques visages familiers apparaissent au cours d’une séquence de bataille. Snuffles détruit un robot avec son costume. L’été combat également Tammy, ce qui signifie que Birdperson – nous voulons dire Phoenixperson – ne devrait pas être trop loin.

Les fans réagissent à la bande-annonce de la saison 4, partie 2 de «Rick et Morty»

Après que Adult Swim a sorti la bande-annonce de Rick et Morty, les fans ont pris leur enthousiasme pour les médias sociaux.

“Enfin quelque chose de bien en 2020”, a écrit un fan sur Instagram en réponse à la promo.

Cela dit, le timing du teaser Rick et Morty n’a pas été perdu pour les fans. Et de nombreuses personnes étaient sceptiques quant à l’annonce du 3 mai à cause du poisson d’avril.

“Remerciez les dieux de sable mort”, a écrit un fan sur Reddit. “Mais je pense que c’est une blague de poisson d’avril, du moins c’est comme ça que se passe 2020.”

Malgré tout, la bande-annonce est tombée techniquement le 31 mars dans certains fuseaux horaires. Pendant ce temps, d’autres fans ont souligné que Adult Swim a sorti la première de la saison 3 de Rick et Morty le 1er avril 2017 – des mois avant le début officiel de la saison. Les téléspectateurs ont donc toujours confiance.

Rick et Morty statues au MCM London Comic Con | Ollie Millington / .

“Normalement, je serais sceptique, mais rappelez-vous quand ils ont sorti le premier épisode de la saison 3 le 1er avril et laissé les gens le diffuser gratuitement toute la journée sur leur site Web?” un fan a écrit sur Reddit.

Mais pour la plupart, les fans de Rick et Morty sont simplement heureux de voir une mise à jour officielle sur la seconde moitié de la saison 4.

“Eh bien, nous pourrions discuter de la date réelle de sa sortie, mais je doute qu’ils aient fait une fausse bande-annonce et n’utiliseront pas les scènes montrées pour les derniers épisodes”, a écrit un utilisateur de Reddit. “Donc, je suis toujours excité par le matériel montré pour les 5 épisodes, chaque fois qu’ils apparaissent.”

Pour l’instant, il semble peu probable que la date de sortie de la saison 4 de Rick et Morty le 3 mai soit une blague. Mais peu importe ce qui se passera ensuite, nous sommes ravis de voir les derniers épisodes du cycle actuel, d’autant plus que quelques personnages préférés des fans devraient revenir.

