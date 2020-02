La bande-annonce promotionnelle de la saison 16 de l’épisode 16 de Grey’s Anatomy fait ses adieux à Alex Karev et les fans pleurent déjà

Les fans de Grey’s Anatomy se demandent comment Alex Karev sera retiré du drame ABC après que Justin Chambers a annoncé son départ en janvier 2020. De nombreux téléspectateurs craignaient qu’Alex ne reçoive pas une sortie appropriée, car le dernier épisode de Chambers aurait été diffusé en novembre. 14. Depuis lors, le spectacle a tourné autour du sujet. Mais maintenant, il semble que les téléspectateurs découvriront la vraie raison pour laquelle Alex quitte Gray Sloan Memorial. Dans la bande-annonce promo de Grey’s Anatomy Season 16, Episode 16, le réseau a confirmé que les fans diraient au revoir à Alex le jeudi 5 mars.

La promo de l’épisode 16 de la saison 16 de Grey’s Anatomy taquine la sortie d’Alex Karev

Le 10 janvier, Deadline a annoncé le départ de Chambers de Grey’s Anatomy après 16 saisons. Dans un communiqué, Chambers a déclaré:

Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à un spectacle et à un personnage qui ont tant défini ma vie au cours des 15 dernières années. Depuis quelque temps, cependant, j’espère diversifier mes rôles d’acteur et mes choix de carrière. Et, alors que j’ai 50 ans et que je suis bénie par ma remarquable épouse solidaire et mes cinq merveilleux enfants, c’est maintenant le moment.

Puis, après l’épisode du 27 février de la saison 16 de Grey’s Anatomy, ABC a diffusé la promo du 16e épisode, intitulée «Leave A Light On». Et fondamentalement, tout le monde ferait mieux de s’approvisionner en tequila et en tissus car le teaser seul vous brisera le cœur.

La promo démarre avec une scène du pilote Grey’s Anatomy et «Say Something» de A Great Big World qui joue doucement en arrière-plan. Les téléspectateurs regardent des plans des stagiaires originaux – Alex, Meredith Gray (Ellen Pompeo), George O’Malley (T.R. Knight), Izzie Stevens (Katherine Heigl) et Cristina Yang (Sandra Oh) – défilent. Ensuite, il est souligné que Meredith et Alex sont les deux derniers restants de MAGIC – jusqu’au 5 mars.

«Après 16 saisons, nous disons au revoir au Dr Alex Karev. Découvrez comment son histoire se terminera jeudi prochain sur Grey’s Anatomy », indique la promo.

Pourquoi Alex Karev quitte ‘Grey’s Anatomy’?

Pour l’instant, les fans devront attendre et voir comment “Leave A Light On” dévoile la sortie d’Alex sur Grey’s Anatomy. La bande-annonce promotionnelle de la saison 16, épisode 16, ne montrait que de vieux clips des saisons précédentes, mettant en évidence le long voyage et les relations du personnage dans la série.

Pendant ce temps, la description de l’épisode du 5 mars ne donne aucun détail non plus. «Bailey [Chandra Wilson] et Ben [Jason George] face à une énorme décision qui change la vie, tandis que Meredith et plusieurs médecins réfléchissent au passé », lit-on dans le communiqué de ABC.

Mais même ainsi, la fin de la saison 16 de Grey’s Anatomy, Episode 15, a fait croire aux fans qu’Alex avait quitté sa femme, Jo (Camilla Luddington). Dans les derniers moments de l’épisode du 27 février, Jo révèle une bombe majeure – Alex n’est pas avec sa mère dans l’Iowa comme nous avons tous été amenés à le croire.

«Il m’a quitté», dit Jo. «Je pense qu’il s’est réveillé un jour et a ressenti le besoin d’échapper à sa vie et à moi. J’ai appelé sa maman. Il n’était pas là, il n’y était jamais allé. Et je ne peux pas respirer. “

Jo – ainsi que le public à la maison – s’effondrent en larmes.

Le showrunner de “Grey’s Anatomy” s’ouvre sur l’arc final d’Alex Karev

Justin Chambers dans le rôle d’Alex Karev et Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray dans «Grey’s Anatomy» | Richard Cartwright / Walt Disney Television via .

Alors que les fans de Grey’s Anatomy attendent avec impatience l’épisode d’adieu d’Alex, certains peuvent trouver du réconfort dans la précédente interview de la showrunner Krista Vernoff avec Variety du 13 février. Vernoff a révélé que le départ d’Alex prendra un certain temps «pour clarifier le public». Mais elle a laissé entendre que la sortie du personnage ne briserait pas complètement Jo.

“C’était un enfilage très soigneux d’une aiguille, où nous donnons un peu d’informations et de douleur à Jo”, a déclaré Vernoff.

Elle a ajouté plus tard: «Jo a traversé tellement de douleur et tellement de chagrin la saison dernière que je voulais faire attention. Et donc c’est un peu un mystère [what’s going on with Alex], afin que nous ne regardions pas Jo au même endroit que nous l’avons regardée la saison dernière. Nous l’avons fait aussi soigneusement que possible. Mais cela prend du temps pour y arriver. »

Quelle que soit la façon dont Alex quitte Grey’s Anatomy, nous savons que ce sera pénible à regarder. Comme mentionné, le personnage est avec les fans depuis 15 ans. Alors naturellement, il sera difficile de le laisser partir. Espérons simplement que c’est une fin qui convient à un roi – ou, comme le dirait Cristina, “Evil Spawn”.

