La base de Paul McCartney est-elle revenue sur cette chanson de George Harrison de 1968?

Lorsque les Beatles ont sorti le single "Get Back" en 1969, le morceau s'est immédiatement connecté avec le public acheteur de disques. Avec une impulsion de frappe aux orteils et une assistance d'embrayage de Billy Preston, la piste a atteint le n ° 1 des deux côtés de l'Atlantique.

Tout en faisant la promotion du single, Paul McCartney a décrit la composition qu'il a écrite comme quelque chose que le groupe «a fait à partir de rien» alors qu'il travaillait en studio au début de 69. Pour paraphraser Paul, une fois qu'ils ont eu les mots, ils ont tracé la piste et c'est tout.

Ce n'était certainement pas aussi simple que cela. Le solo de guitare de John Lennon sur la chanson est un rappel que George Harrison a quitté le groupe lors des répétitions de "Get Back". (John a repris les fonctions principales avec George disparu.)

Quant à la chanson qui tombe du ciel, vous pouvez faire un cas qui n’a pas eu lieu non plus. Une piste que George a initialement conçue pour L'album blanc partage plusieurs choses en commun avec "Get Back".

«Sour Milk Sea» de George présente un refrain similaire à «Get Back»

1968: John Lennon, George Harrison et Paul McCartney enregistrent des voix dans un studio pour leur nouveau film d'animation «Yellow Submarine». | Fonctionnalités Keystone / .

Après leur séjour prolongé avec le Maharishi en Inde, les Beatles avaient des dizaines de chansons prêtes pour leur prochain album. Au sommet des quatre pistes sur lesquelles il a atterri L'album blanc, George a fait des démos de trois autres titres, dont «Not Guilty» et «Circles».

«Sour Milk Sea», que George a écrit à Rishikesh, avait un message spirituel explicite. "Il est basé sur le Vishvasara Tantra, de l'art tantrique", a noté George dans I Me Mine. "" Ce qui est ici est ailleurs, ce qui n'est pas ici n'est nulle part. ""

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=jeQ-5nP0lfg (/ intégré)

Sur la piste, la jolie touche vocale et légère de George se démarque. Mais les fans des Beatles peuvent reconnaître un parallèle dans certaines paroles. «Sortez de la mer de lait aigre», a chanté George. "Vous n'y appartenez pas / Retournez là où vous devriez être / Découvrez ce qui se passe là-bas."

En ce qui concerne les Beatles, la chanson est morte avec la démo. Cependant, George voulait que la nouvelle artiste Apple Jackie Lomax ait une bonne piste à enregistrer pour le label. Il a donc donné à Lomax «Sour Milk Sea» et a joué sur la piste avec Paul, Ringo et Eric Clapton.

Un enregistrement de 68 avec George et Paul l'a rapproché de «Get Back»

Ringo Starr, Paul McCartney et George Harrison se blottissent contre une revue de presse de «Yellow Submarine». | Images PA via .

Si seulement la démo de George et "Get Back" des Beatles existaient, vous diriez qu’une ligne a beaucoup en commun. Cependant, le travail de George pendant les sessions "Sour Milk Sea" (qu'il a produit) pourrait convaincre les gens que les deux chansons avaient plus de lien.

Dans la version de Lomax, la piste a un rythme rock et une sensation country-rock plus dure. (Le travail de guitare principal de Clapton a peut-être déteint sur John quand il a enregistré le solo sur "Get Back".) Mais la fin de cette "Sour Milk Sea" fait allusion à un lien direct.

(embarqué) https://www.youtube.com/watch?v=IZJTxNlvUyE (/ embarqué)

"Revenez", chante le groupe. "Revenez, revenez." Ensuite, Lomax ad-libs, "Pourquoi ne revenez-vous pas maintenant. Vous n'appartenez pas ici. "À ce stade, ils sont devenus assez proches de" Revenez, revenez, revenez à l'endroit où vous avez appartenu. "

Si l'un des Beatles ressentait cette connexion, il ne le disait pas. Les discussions sur la chanson par divers auteurs ont eu tendance à se concentrer sur les premières paroles antiracistes, l'implication générale de Preston et le solo de rock de John (ainsi que la prise de John sur les paroles de Paul). Mais les travaux antérieurs de George sont difficiles à ignorer.

Regarde aussi: Pourquoi John Lennon ne s'est pas présenté pour la dernière session d'enregistrement des Beatles