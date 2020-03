La bataille «dévastatrice» de la maladie de Lyme pour Shania Twain

2020-03-06 19:00:06

Shania Twain dit que sa bataille contre la maladie de Lyme a été “dévastatrice”, car elle craignait de ne plus jamais chanter après que sa voix ait été endommagée.

L’homme! Je me sens comme une femme!’ hitmaker a contracté la maladie transmise par les tiques en 2003 et a été forcée de subir une chirurgie à la gorge ouverte après que sa voix a été endommagée par les effets de la dysphonie à la suite de la maladie.

Et maintenant, Shania a dit qu’elle “pleurait” la perte de sa voix, car elle pensait que sa maladie signifierait qu’elle ne pourrait plus jamais chanter.

Elle a dit: “C’était dévastateur … Je sentais que je n’avais pas d’autre choix que de l’accepter – en ce sens que je ne chanterais plus jamais. Je pleurais l’expression de ma voix.”

Après avoir pris un peu de temps devant les projecteurs pour récupérer, Shania a fait son retour en 2017, avec un nouveau ton graveleux à sa voix, qu’elle considère maintenant comme “un peu sexy”.

S’exprimant dans un clip de prévisualisation pour une interview à venir sur “Sunday Today”, elle a ajouté: “Je ne vais plus jamais avoir ma vieille voix. Je suis d’accord avec ça. J’ai trouvé une nouvelle voix et j’aime ça. [It’s] un peu sexy. ”

Pendant ce temps, la chanteuse de 54 ans a récemment évoqué la nécessité de “redécouvrir” sa voix après sa série de chirurgies invasives.

Elle a expliqué: “J’ai dû subir une opération qui était très intense et c’est une opération à gorge ouverte, très différente d’une opération de la corde vocale. J’ai dû en avoir deux, donc c’était vraiment, vraiment, vraiment difficile et j’ai survécu cela – c’est-à-dire émotionnellement j’ai survécu – et je suis juste prêt à continuer.

“Quand vous êtes chanteur et que c’est votre voix, c’est juste un sentiment terrible, terrible. C’était une très grande perte, donc j’ai dû accepter la perte de la voix que j’avais et la redécouverte de ma nouvelle.”

Certains des dommages vocaux subis par la chanteuse de “ From This Moment On ” sont malheureusement permanents, mais Shania a insisté pour ne pas laisser l’avenir incertain de sa voix la retenir.

Elle a dit: “Cela a été un long voyage vraiment enrichissant. Ce que j’ai appris dans l’intervalle grâce à la thérapie, c’est comment manipuler ma voix pour qu’elle fasse ce que je veux qu’elle fasse ou du moins assez près.

“Je ne veux pas abandonner, donc je veux, tu sais, tu dois juste être prêt et céder au changement et tu dois accepter que tu ne dois pas toujours être le même, et c’est ce que je doivent faire, et j’embrasse cela. “

