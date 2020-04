La Batmobile de Ben Affleck dans ‘Batman vs. Superman’ a été faite juste pour lui

Chaque Batman a besoin d’une Batmobile. Et, tout comme la façon dont chaque ère Batman a été différente des autres, chaque Batmobile doit également être différente. Donc, quand ils faisaient Justice League, ils devaient également obtenir une voiture que Batman conduirait.

Non seulement cela, mais la voiture devait également être pleinement fonctionnelle. Voici comment Warner Bros.a fait équipe avec Mercedes-Benz pour concevoir la Batmobile de Ben Affleck.

Ben Affleck | Emma McIntyre / . pour SiriusXM

Un tout nouveau concept car

Dans Justice League, Affleck joue Bruce Wayne, le riche homme d’affaires alternatif de Batman, plus qu’il ne joue Batman lui-même. Le but de Wayne dans le film est de rassembler tous les héros les plus puissants de la Terre afin de former la Justice League.

Wayne le fait principalement en visitant les super-héros qu’il veut recruter en personne. Mais comme il est un homme d’affaires riche, il a besoin d’une voiture de luxe pour l’emmener dans ces endroits.

C’est là qu’intervient cette toute nouvelle Batmobile, conçue par Warner Bros. et Mercedes-Benz, selon Architectural Digest. Dans le cadre d’une nouvelle collaboration entre les deux sociétés, elles ont toutes deux dû concevoir une nouvelle Batmobile pour Affleck pour se déplacer.

Un problème cependant, ce n’était pas une vraie voiture. Comme Architectural Digest l’a mentionné, la voiture que les concepteurs ont finalement choisie était la Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo, une voiture que Mercedes-Benz avait conçue pour un jeu vidéo populaire, Gran Turismo 6.

Architectural Digest a déclaré que cette voiture de jeu vidéo était si populaire que Mercedes-Benz a fait un modèle pleine grandeur pour le Salon de l’auto de Los Angeles 2013. Mais ce n’était qu’un modèle, il ne pouvait rien faire.

Modifié pour Ben Affleck

Ainsi, lorsque les concepteurs se sont mis au travail, ils avaient un gros travail devant eux. Non seulement ils devaient rendre la voiture entièrement fonctionnelle pour le film, mais ils devaient également l’adapter à Affleck. Comme Architectural Digest l’a mentionné, Affleck est un homme grand, car il mesure environ 6 pieds 4 pouces. En conséquence, l’équipe de conception a dû rendre la voiture 10% plus grande pour qu’Affleck puisse rentrer dans la voiture.

Cela dit, alors que la Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo a l’air vraiment cool, les fans n’ont malheureusement pas pensé la même chose à Batman d’Affleck. En partie en raison des films détestés par les fans, ainsi qu’en raison de problèmes personnels qu’Affleck traversait, Affleck a finalement quitté le rôle de Batman.

Au lieu de cela, pour le nouveau film Batman, Batman sera joué par Robert Pattinson à la place. Et, avec un nouveau Batman, Warner Bros.peut apporter des améliorations sur le personnage ainsi que sur sa voiture.

Le prochain Batman et Batmobile

Le nouveau film Batman est actuellement en production, avec Matt Reeves sur la chaise du réalisateur et un tout nouveau casting qui soutiendra Batinson de Pattinson. Alors que Reeves et Pattinson ont donné des indices sur la façon dont leur nouveau Batman sera différent des autres, ce ne sont que des rumeurs jusqu’à ce que le public puisse réellement regarder le film par lui-même.

Cela dit, les fans ont eu de nombreux problèmes avec la façon dont Warner Bros.a décidé de représenter Batman d’Affleck. Par exemple, l’une des plus grandes plaintes des fans de Batman était le fait que le Batman d’Affleck semblait enfreindre la règle de Batman de ne tuer personne.

À l’ère Affleck, Batman a fait beaucoup de morts. Un moyen simple pour Pattinson’s Batman de résoudre ce problème est de ne tuer personne.

Mais, juste sur la base des images que Reeves a partagées sur les réseaux sociaux, il y aura aussi beaucoup d’autres différences. Par exemple, la Batmobile de Pattinson ressemble plus à une vieille voiture musclée qu’à une luxueuse Mercedes-Benz. Cela signifie peut-être que le Batman de Pattinson est moins raffiné et de haute qualité que le Batman d’Affleck.