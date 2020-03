La beauté KKW de Kim Kardashian West arrête l’expédition

2020-03-23 ​​16:30:07

La beauté KKW de Kim Kardashian West a cessé d’être expédiée en raison d’un coronavirus.

Le bras de beauté de l’empire de la star de “ Keeping Up With The Kardashians ” a révélé qu’il continuerait à prendre des commandes mais ne pourrait pas expédier depuis leur centre de distribution californien pour le moment.

Ils ont écrit dans une déclaration publiée sur leur histoire Instagram: “Pour notre famille KKW Beauty, en raison des ordres de santé actuels en Californie, notre centre de distribution ferme temporairement. Bien que notre site Web reste disponible pour accepter les commandes, notre centre de distribution ne peut pas garantir les dates de livraison à cette fois. Votre commande sera prioritaire dès que nous pourrons reprendre l’expédition. ”

La société a également reconnu avoir été “tellement inspirée” par le “soutien incroyable” que les gens leur ont apporté et a exhorté tout le monde à rester en sécurité.

Ils ont ajouté: “Pour toute commande passée le 16 mars 2020 ou après, notre politique de retour a été mise à jour pour permettre à nos clients d’annuler les commandes non expédiées à tout moment pour un remboursement complet. L’équipe du service client communiquera par e-mail à tous les clients qui ont acheté le 16 mars ou après au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service client. Nous continuerons à vous tenir au courant par e-mail et sur notre Instagram, Twitter et Facebook, et nous nous réjouissons d’avance au partage continu de trucs, astuces et contenus KKW Beauty avec vous. Bien que cela reste une période difficile pour nous tous, nous avons été tellement inspirés par tout le soutien incroyable que nous voyons au sein de notre communauté et nous tenons à vous remercier pour votre patience et compréhension. Envoi de meilleurs voeux pour votre santé et votre sécurité. Amour, KKW Beauty. “

