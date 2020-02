La biographie de Caroline Flack annoncée quelques jours après sa mort

2020-02-17 15:30:05

Une biographie de Caroline Flack a été confirmée quelques jours seulement après la mort tragique de la star.

La défunte présentatrice de “ Love Island ” – qui s’est suicidée ce week-end, âgée de 40 ans – fera l’objet d’un nouveau livre de l’écrivain Emily Herbert, et sortira en avril sur la nouvelle empreinte Ad Lib Publishing de John Blake.

Blake – qui a acquis les droits mondiaux directement d’Herbert – a confirmé que “ Caroline: la vie courte, douce et tragique de Caroline Flack ” sera disponible à partir du 30 avril.

L’éditeur – qui a lancé son nouveau cabinet de fiction le mois dernier – a déclaré: “Emily est une merveilleuse écrivaine qui a des choses sérieuses et importantes à dire sur cette terrible tragédie.

“Elle va révéler beaucoup de choses inconnues sur cette triste, triste histoire.”

En 2015, Caroline a publié sa propre autobiographie – intitulée “ Storm In A C Cup ” – un an après avoir remporté “ Strictly Come Dancing ”, alors qu’elle ouvrait sa carrière télévisuelle et sa vie de famille.

Pendant ce temps, sa direction a accusé le CPS de créer un “procès par spectacle”, après qu’il a été affirmé qu’elle est décédée quelques heures seulement après avoir appris qu’un procès allait se dérouler. Caroline et son petit ami, Lewis Burton, se sont séparés dans des circonstances acrimonieuses en décembre, Lewis accuse le présentateur de l’avoir frappé avec une lampe dans son ancienne maison d’Islington.

Cependant, il a par la suite fait marche arrière sur sa demande initiale, après que Caroline a été accusée de voies de fait et a comparu devant le tribunal d’instance de Highbury Corner juste avant Noël.

Dans un communiqué, Francis Ridley de Money Talent Management, a déclaré: “Nous sommes dévastés par la perte de notre cliente et amie Caroline Flack. Une jeune femme extrêmement talentueuse qui était au sommet de son art sur le plan professionnel et aimée par les téléspectateurs du pays. .

«Au cours des derniers mois, Caroline avait subi une pression énorme en raison d’une affaire en cours et d’un procès potentiel qui a été bien rapporté. Le ministère public a poursuivi cette enquête en sachant non seulement à quel point Caroline était très vulnérable, mais aussi que la victime présumée ne soutenait pas la poursuites judiciaires et avait contesté la version CPS des événements.

«Le CPS devrait se regarder aujourd’hui et voir comment il a mené un procès-spectacle qui était non seulement sans mérite mais pas dans l’intérêt public. Et finalement, cela a causé une détresse considérable à Caroline. Nos pensées vont à la famille de Caroline en ce moment.»

