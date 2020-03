La boisson de Daniel Radcliffe «a échappé à tout contrôle après Harry Potter»

2020-03-15 11:30:06

Selon Daniel Radcliffe, sa consommation d’alcool est devenue incontrôlable après avoir joué dans la franchise «Harry Potter».

L’acteur de 30 ans a atteint la célébrité mondiale après avoir joué le protagoniste titulaire dans la série de films “Harry Potter” – mais Daniel a ensuite commencé à “paniquer” à propos de la vie après la franchise de l’argent.

Il a partagé: “Je pense vraiment qu’une grande partie de la consommation d’alcool s’est produite vers la fin de Potter, et pendant un peu après la fin, c’était la panique et ne pas savoir quoi faire ensuite, et ne pas être assez à l’aise avec qui j’étais rester sobre. ”

Malgré cela, Daniel a également admis qu’il n’était pas sûr que le problème de l’alcool se soit posé ou non s’il n’avait pas été un acteur à succès.

Il a dit: “Je serai toujours fasciné et frustré par la question de: est-ce quelque chose qui se serait passé de toute façon ou était-ce lié à Potter?

«Je ne le saurai jamais. Cela fonctionne dans ma famille, des générations en arrière. Certainement pas ma mère et mon père, je m’empresse d’ajouter.»

Daniel – qui a joué dans la série de films populaires aux côtés d’Emma Watson et de Rupert Grint – a également avoué ressentir un sentiment de “culpabilité” face au succès dont il a joui au cours de sa carrière.

Il a déclaré à Desert Island Discs de BBC Radio 4: “J’aurai toujours une partie de mon cerveau qui va – quand je vais dans une salle de répétition -” Tout le monde pense que vous êtes ici à cause de Harry Potter “, et dans ils ont en grande partie raison.

“Donc, vous devez vous assurer d’apporter quelque chose d’autre à la table. Mais si c’est la chose qui me fait travailler dur, alors très bien.

“J’ai été incroyablement chanceux et je pense que j’ai probablement un vague sentiment de culpabilité de voir quelque chose d’aussi incroyable t’arriver si jeune.”

