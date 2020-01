La bougie de Gwyneth Paltrow qui «sent comme mon vagin» est déjà épuisée chez Goop

En ce qui concerne les gadgets, c’est certainement l’un des plus audacieux et des plus provocateurs, mais cela exige également votre attention. Et, en fin de compte, cela a absolument fonctionné comme Gwyneth Paltrow’s le plus récent parfum de bougie semble s’être vendu rapidement.

Sorti la semaine dernière via Goop, le parfum pas une blague du tout s’appelle “This Smells Like My Vagina Candle”. D’accord, ce n’est pas tout à fait juste, selon Paltrow, cela a commencé comme une blague.

Le parfumeur Douglas Little a aidé à développer le parfum avec Paltrow et la description originale du produit, par ComicBook.com», a lu:« Les deux travaillaient sur un parfum, et elle a laissé échapper: «Uhhh … cela sent comme un vagin» – mais a évolué en un parfum drôle, magnifique, sexy et magnifiquement inattendu.

Pensez-y comme à la pénicilline; parfois, les plus grandes réalisations de l’histoire humaine peuvent se produire par accident.

Apparemment, un essai de la scène s’est incroyablement bien passé, se vendant en quelques heures, et il semble maintenant que la version en ligne ait peut-être fait la même chose.

Le 10,5 oz. bougie, qui arbore un lourd prix à 75 $, est actuellement répertorié comme vendu sur le Goop site Web, mais les passionnés peuvent s’inscrire à une liste d’attente lorsqu’elle reviendra en stock.

Peut-être la meilleure chose à propos de ce produit est le bel emballage, qui affiche fièrement dans une police simple son nom, “This Smells Like My Vagina.” Ne pouvez-vous pas simplement voir cela assis sur l’étagère de votre parfumerie préférée?

Quant à ce qui sent exactement en termes moins graphiques, la description se lit comme suit: “Cette bougie est faite de géranium, de bergamote citronnée et d’absolus de cèdre juxtaposés à la rose de Damas et aux graines d’ambrette.”

Donc, si vous avez toujours voulu connaître la recette secrète, eh bien, Douglas Little a craqué le code!

On ne sait pas combien de temps il faudra pour réapprovisionner la bougie “This Smells Like My Vagina”. Apparemment, malgré une forte liquidation lors de leur test, Paltrow et sa société ont largement sous-estimé l’intérêt et la demande pour un parfum aussi unique.

Qui savait?

