La bougie vaginale de Gwyneth Paltrow est de retour en stock

2020-02-25 15:30:03

La bougie à guichet fermé «This Smells Like My Vagina» de Gwyneth Paltrow est maintenant de retour en stock sur son site Web de style de vie Goop.

La bougie «This Smells Like My Vagina» de Gwyneth Paltrow est de retour en stock sur Goop.

L’actrice de 47 ans a fait ses débuts le produit de 75 $ sur son site Web de style de vie le mois dernier, et après qu’il se soit vendu instantanément, elle a confirmé qu’il est maintenant de retour en vente.

Apparue sur ‘Jimmy Kimmel Live’ lundi (24.02.20), l’actrice de ‘Iron Man’ a annoncé: “Nous en avons plus maintenant.”

Gwyneth – qui a un fils Moses, 13 ans, et une fille Apple, 15 ans, avec son ex-mari Chris Martin – s’est également souvenue d’avoir rencontré le parfumeur de Los Angeles Douglas Little et plaisanté en disant qu’un produit sentait comme son vagin.

Elle a plaisanté: “J’ai senti quelque chose et j’ai dit ça comme une blague, mais la prochaine chose que je sais c’est sur mon site Web.”

Jimmy a pris une bouffée de la bougie – qui est en fait faite de géranium, de bergamote aux agrumes et de cèdre – et a dit: “Ça sent bon.

“Ça sent un peu un peu masculin, un peu boisé.”

Il rit: “Ce n’est pas vraiment, tu sais ce que je dis?”

Et Gwyneth a répondu: “Ce n’est pas vraiment censé sentir comme un vagin.”

Ensuite, l’hôte du chat a plaisanté: “C’est de la fausse publicité alors.”

Gwyneth a également admis que son fils Moses n’est plus gêné par Goop et il pense maintenant que son parent “féministe” est “mauvais cul”.

Elle a dit: “Mon fils m’a dit l’autre jour, ” Au début, je pensais que c’était vraiment gênant qu’il y avait des vibrateurs sur votre site. Et maintenant, je pense que c’est une bonne chose. ”

“Il est comme, ‘Tu es une féministe, maman. Tu es un mauvais cul.'”

Gwyneth avait précédemment déclaré qu’elle voulait éliminer la “honte” des parties intimes des femmes lorsqu’elle avait nommé sa bougie “This Smells Like My Vagina”.

Elle a expliqué: “L’idée [is] que les femmes ont appris à avoir une certaine honte sur leur corps. Donc, si vous allumez simplement une bougie qui dit “This Smells Like My Vagina” et que vous la mettez sur la table basse, c’est une sorte de déclaration punk rock. ”

Pendant ce temps, Douglas Little a précédemment déclaré que Sir Elton John était l’un des plus gros clients du produit.

Douglas a déclaré: “Elton John en a acheté une tonne. Comme beaucoup. Comme, beaucoup. Il est fan.

“Nous avons été traqués et traqués par tant de personnes [trying to get one]. J’ai vu la bougie vendue sur eBay à un prix ridicule. “

Mots clés: Gwyneth Paltrow, Moses, Apple, Chris Martin, Douglas Little, Sir Elton John

Retour au flux

.