La campagne «Imagine» de Gal Gadot est célébrée comme un sourd

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a fait des ravages dans de nombreux pays du monde. De nombreuses activités quotidiennes de la population ont été interrompues afin de promouvoir l’éloignement social et l’auto-quarantaine.

Dans le sillage d’une crise sans précédent, un certain nombre de célébrités utilisent leur influence pour essayer d’améliorer les choses pour les fans. Une star en particulier – Gal Gadot – a décidé de lancer une campagne de chant avec «Imagine» de John Lennon.

Cependant, Internet n’a pas répondu trop gentiment aux efforts de Gadot. Au lieu de cela, sa campagne a été rapidement critiquée pour être sourde.

De quoi parlait la campagne “Imagine” de Gal Gadot?

Gal Gadot | Christopher Polk / .

Il y a quelques semaines, Gadot a publié une vidéo sur son Instagram expliquant aux fans qu’elle était en auto-quarantaine. Elle a noté que presque tout le monde dans le monde est touché par le coronavirus, ce qui signifie que «nous sommes tous dans le même bateau».

Inspiré par l’idée de solidarité et une vidéo d’un trompettiste italien jouant «Imagine» de John Lennon sur son balcon, Gadot a décidé de chanter la chanson avec plusieurs autres célébrités. La campagne de chant de Gadot comprenait des visages célèbres comme Jamie Dornan, Jimmy Fallon, Natalie Portman, Zoe Kravitz, Will Ferrell, Mark Ruffalo, Norah Jones, Kaia Gerber et bien d’autres.

Pourquoi Internet appelle-t-il la tonalité vidéo de Gal Gadot sourde?

Il est clair que la vidéo de Gadot était destinée à remonter le moral des fans, mais Internet s’est ensuite uni pour se plaindre de la surdité de l’ensemble. Beaucoup de gens ont souligné que la pandémie a créé non seulement une crise sanitaire, mais aussi une crise économique.

Partout dans le monde, les gens craignent pour leurs familles et leurs moyens de subsistance, et l’idée de riches célébrités chantant pour leur remonter le moral ne convenait tout simplement pas aux internautes.

“Hé les célébrités, nous ne voulons pas être chanté”, a déclaré une personne sur Twitter. «Nous voulons que vous utilisiez un million ou deux de votre argent et que vous commandiez des respirateurs, des masques et des gants auprès des fabricants, puis les donniez à un hôpital. Ou payer les salaires de tout un personnel dans un bar, un restaurant ou une garderie. »

“Gal Gadot et tous les autres dans la vidéo peuvent avoir leur cœur au bon endroit, mais ils sont terriblement déconnectés et n’ont aucune idée de ce que les gens normaux traversent en ce moment”, a déclaré quelqu’un sur Reddit.

Pendant ce temps, le comédien Joe Rogan avait des mots durs à dire à Gadot sur son podcast: «Ce n’est pas le moment, quand la mamie de tout le monde est en train de mourir, putain d’idiot, de chanter:« Imagine qu’il n’y a pas de paradis ». il y a des gens qui deviennent vraiment indulgents et vraiment pieux avec ces médias sociaux. Il a exposé beaucoup de célébrités pour être de vrais dorks. “

Bien sûr, des mèmes ont également éclaté sur la vidéo “Imagine” de Gadot, avec une personne allant même jusqu’à partager la valeur nette déclarée de toutes les personnes impliquées.

Célébrités qui ont reçu des éloges pour leur travail pendant la pandémie de coronavirus

Alors que Gadot n’a pas reçu beaucoup d’éloges pour sa tentative d’aider les gens pendant la pandémie, d’autres célébrités ont eu l’expérience inverse.

Par exemple, les fans ont exprimé leur gratitude aux célébrités qui utilisent leur argent pour faire une différence dans la vie des gens. Britney Spears, Jeffree Star, Lil Nas X, Megan Thee Stallion et Taylor Swift sont parmi les visages célèbres qui ont envoyé de l’argent pour aider les gens à payer leurs factures et à faire leurs courses.

Un certain nombre de célébrités, comme Angelina Jolie, Kanye West, Blake Lively, Ryan Reynolds et Kelly Ripa, ont également donné de l’argent à des organisations caritatives dont les services sont extrêmement nécessaires pendant cette crise.

En fin de compte, il existe de nombreuses façons pour les célébrités d’aider pendant la pandémie de coronavirus, et peut-être que certaines seront plus bien reçues que d’autres.