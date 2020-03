La candidate se casse la cheville pendant un défi, incitant à la critique du spectacle

Dans l’épisode d’hier soir de The Biggest Loser, un concurrent s’est cassé la cheville en participant à un défi dans l’émission, soulevant des questions sur la sécurité du programme de téléréalité pour ses concurrents et sur ce qu’il fera pour que chacune perde le plus de poids possible.

Voici ce que nous savons.

La candidate Teri Aguiar s’est cassé la cheville

Teri Aguiar, une ancienne Miss Missouri qui travaille maintenant comme infirmière de vol et transportant des personnes gravement malades par hélicoptère, a commencé la compétition à 256 livres. Elle avait fait des progrès considérables dans le spectacle jusqu’à sa blessure. Même après, elle a surpris tout le monde en mettant son équipe au top malgré son revers.

Aguiar s’est tordu la cheville lors de l’épisode d’hier alors qu’elle sautait dans une fosse de boue, criant à ses coéquipiers: «C’est cassé!»

Aguiar a été immédiatement aidée à sortir de la boue et les médecins ont par la suite déterminé qu’elle s’était fracturée la cheville. Elle a continué à travailler pendant la blessure et a perdu six livres pour la semaine. Finalement, elle a empêché son équipe d’être éliminée.

La mère de deux enfants a fait preuve d’un incroyable courage en surmontant ce type de blessure. Il n’est pas clair si elle restera dans la compétition, mais à en juger par sa détermination à rester, il est probable qu’elle n’ira nulle part.

La controverse passée tourbillonne toujours autour du spectacle

La nouvelle version du salon de la concurrence a changé en ce que son approche est plus holistique, englobant tous les aspects de chaque personne au lieu de simplement les réduire à un nombre sur une échelle.

Lors de la première manche du Biggest Loser original, il y avait des concurrents qui ont prétendu avoir reçu des médicaments amaigrissants, grignotés par les entraîneurs et obligés de faire de l’exercice même en cas de risque de blessure. En plus de cela, de nombreux concurrents ont retrouvé le poids qu’ils avaient perdu après la fin du spectacle.

L’expérience pas si heureuse d’une ancienne candidate

“C’était la plus grosse erreur de ma vie”, a déclaré Kai Hibbard, candidate à la saison 3, à The Guardian en 2016 à propos de son passage dans la série.

En 2018, Hibbard a publié Losing It: A Fictional Reimagining of my Time on Weight Loss Reality TV.

Le montage de l’émission était également un élément qu’elle trouvait inquiétant.

“Dans ma saison, il y avait une femme nommée Heather qui a été faite pour ressembler à une b ** ch combative et paresseuse”, a déclaré Hibbard. «Mais en réalité, elle avait un muscle du mollet déchiré et avait développé une bursite aux deux genoux. Quand elle a refusé de courir, ils l’ont édité pour la rendre paresseuse. »

Hibbard a également affirmé que les concurrents avaient délibérément déshydraté le spectacle pour faire croire que plus de poids avait été perdu que dans la réalité.

“Nous enfilions une tonne de vêtements, fermions toutes les portes et les fenêtres et nous entraînions pendant deux à trois heures pour transpirer autant de poids que possible”, a affirmé l’ancien concurrent.

“Il n’y a aucune bonne raison de ramasser un morceau de bois flotté et de sprinter sur la plage lorsque vous pesez 265 livres, sauf que cela semble bon pour la caméra”, a-t-elle déclaré.

