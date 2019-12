La «Carrie» de Stephen King est redémarrée pour la télévision avec une nouvelle rotation

Le catalogue d'œuvres écrites de Stephen King reste dans la rotation en ce qui concerne les adaptations en direct. Il nous a donné des classiques comme Il, Séminaire pour animaux de compagnie, Misère, et bien sûr, Carrie. Nous nous sommes habitués à consommer ses histoires sur l'écran, et maintenant l'un de ces anciens favoris revient dans un nouveau remake. Carrie va déchirer les choses sur le câble cette fois.

Sissy Spacek dans «Carrie» de Stephen King | Photo par Silver Screen Collection / .

Une nouvelle série «Carrie» a été annoncée

L'adolescente télé-alimentée connue sous le nom de Carrie White incarnée

à l'écran quatre fois, la plus récente étant en 2013. Maintenant une icône de la culture pop,

elle retourne à la télévision avec des seaux d'horreur sanglante dans un nouveau

Série FX. Selon Collider, le réseau fait équipe avec MGM pour développer

Carrie en série limitée, mais les choses en sont aux premiers stades.

Jusqu'à présent, aucun script n'est encore disponible, et il n'y a pas de réalisateur

attaché. Ce qui a été partagé par Collider,

cependant, c'est que FX cherche à donner une nouvelle tournure au conte en moulant

soit une personne de couleur ou une personne transgenre dans le rôle principal de Carrie.

Cette information n'a pas été confirmée par le réseau.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=xgqj7dbLSas (/ intégré)

Comment cette version pourrait-elle se jouer?

Puisque Carrie a déjà été fait auparavant, cette série pourrait être une toute nouvelle approche du roman original de King ou une sorte de suite. Une adaptation autonome ne serait pas une mauvaise idée étant donné que le matériel source résonne encore auprès des fans, car l'un des thèmes centraux de Carrie est le fait qu'elle a été intimidée et se sentait comme une étrangère.

Le roman de King est sorti en 1974 et le premier Carrie

le film est sorti en 1976, mais étant donné que nous sommes en 2019 maintenant, la technologie peut avoir un impact

la direction de cette série FX en termes de production et d'intrigue. En cet âge de

Snapchat et Instagram, il serait intéressant de voir si les auteurs utiliseraient

les médias modernes dans le remake ou garder les choses vintage.

D'autres projets de Stephen King peuvent occuper votre temps pour l'instant

Que vous aimiez Carrie ou si vous avez hâte d'être présenté au lycéen télékinésique, il existe d'autres adaptations King que vous pouvez vous adonner sur le petit écran.

Comme le souligne CinemaBlend, les deux saisons de château de Pierre sont disponibles pour regarder sur Hulu en ce moment. Monsieur Mercedes, une autre adaptation, en est à sa troisième saison, et HBO L'étranger devrait être diffusé en janvier 2020. King est également connecté au Spectacle d'horreur redémarrer sur le réseau Shudder d'AMC.

Dans le domaine des films, les tarifs King actuels ne manquent pas. Il y a Il (première et deuxième parties), Docteur sommeil, Dans les hautes herbes, et Séminaire pour animaux de compagnie.

Si vous préférez regarder un Carrie film, il y a la superbe version de 1976, 1999 La rage: Carrie 2 qui était censé être une sorte de suite, et de 2013 Carrie qui mettait en vedette Julianne Moore et Chloë Grace Moretz.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=p51Plu95SiM (/ intégré)

Avec la participation de FX dans ce remake à venir, tout le monde anticipe que la mini-série sera de haute qualité et livrera comme le premier film. Restez à l'écoute.