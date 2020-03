La carrière de cheerleading de La’Darius Marshall, membre de la distribution «Cheer», se termine «tôt» en raison de la pandémie de coronavirus

L’équipe d’encouragement du Navarro College (et son entraîneur Monica Aldama) ont fait exploser le public de Netflix avec leurs docuseries Cheer. L’émission de six épisodes a suivi les pom-pom girls de la collégiale au NCA Collegiate Cheer and Dance Championship. La compétition devait avoir lieu du 8 au 12 avril de cette année. Cependant, pour la première fois en 40 ans, Varsity Sports a annulé la compétition. Pour de nombreuses pom-pom girls, y compris la vedette de Cheer La’Darius Marshall, cette annulation signifie qu’elles pourraient ne plus applaudir.

La'Darius Marshall de Cheer

Concours de cheerleading NCA 2020 annulé

Plus tôt ce mois-ci, la société qui gère l’événement, Varsity Spirit, a annoncé de mauvaises nouvelles pour le casting de Cheer. Leur déclaration du 15 mars 2020 a révélé que, pour les 8 semaines suivantes, leurs compétitions et tous les autres événements seraient annulés. Ils ont écrit:

Nous explorons activement toutes les options, y compris le report des événements, la prolongation de la saison de compétition et l’organisation de compétitions virtuelles, afin de continuer à offrir une expérience de compétition aux milliers d’athlètes qui ont travaillé si dur cette année pour participer.

La'Darius Marshall

Le casting de ‘Cheer’, dont La’Darius Marshall, répond sur Instagram

Les membres de Navarro Cheer étaient tristes de ne pas pouvoir assister au championnat. La’Darius Marshall, l’une des pom-pom girls les plus mémorables de l’émission Netflix, a partagé sur Instagram ses sentiments

“Daytona vous manquera et sera grandement appréciée.” Écrivit Marshall. «J’aime tout le monde, un de mes coéquipiers et tout l’amour que nous avons partagé.»

Cependant, l’annulation du concours de la NCA signifie que la carrière de Marshall en cheerleading a pris fin. La personnalité de Cheer a partagé: «La fin de ma carrière de cheerleading est arrivée un peu tôt. Pour tous ceux qui m’ont soutenu de cette façon, je veux vous remercier et je vous aime. » Pour de nombreuses pom-pom girls, le collège est la dernière occasion qu’ils ont de rivaliser de joie. Mais Marshall a conclu la publication Instagram avec gratitude.

«Pour le reste du monde, je vous aime et je vous remercie d’être nos supporters n ° 1. Nous vous aimons », a écrit Marshall.

Monica Aldama, Jerry Harris, Gabi Butler et La'Darius Marshall de Cheer

Lexi Brumback, Morgan Simianer, Gabi Butler, Jerry Harris de l’émission Netflix ont également réagi à l’annulation de Daytona

D’autres favoris de Cheer ont répondu à la triste nouvelle. Lexi Brumback a tweeté qu’elle se souviendrait toujours de cette saison Navarro Cheer.

“Je suis fier du travail acharné que nous avons tous accompli et des progrès que nous avons réalisés”, a expliqué Brumback.

Je sais que nous sommes tous navrés par l’annulation de Daytona, mais je suis fier du travail acharné que nous avons tous accompli et des progrès que nous avons réalisés. Toutes les choses que nous avons apprises et accomplies cette année ne seront jamais oubliées.

Gabi Butler a également publié ses sentiments sur Instagram. La star de Cheer a écrit:

Je vais manquer de vous regarder et de dire: «Je vous ai. Ça va me manquer de me mettre à l’entraînement et d’embrasser chacun de vous… L’amour de cette belle équipe va me manquer.

Morgan Simianer, une autre personnalité hors pair de l’émission Netflix, a écrit ce message déchirant sur Instagram:

Mon cœur me fait mal de ne plus applaudir. Je suis tellement reconnaissante des liens que j’ai créés et des souvenirs que je garderai avec moi pour toujours. Merci de m’avoir transformé en la personne que je suis aujourd’hui. Merci de m’offrir une famille et de me montrer tout ce que cette vie a à offrir. Je vais tout manquer à ce sujet. Le programme. Les personnes. Tout.

Jerry Harris, le roi du “mat talk” de Cheer a également publié un article sur l’annulation sur Instagram, le puits sans fin de la positivité. Harris a légendé une image de l’équipe Navarro Cheer: «Ma famille POUR TOUJOURS et TOUJOURS! … Ce n’est pas un au revoir…. c’est à bientôt. “