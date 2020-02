La carrière de Kylie Jenner est-elle florissante grâce à «Bad Press»?

Une partie de ce qui nous attire vers les célébrités est leur présence plus grande que nature et leur attrait de produits flashy dont la plupart d’entre nous ne peuvent que rêver. Des voitures ridiculement chères aux bijoux luxueux et aux maisons incroyablement somptueuses, les modes de vie des célébrités sont souvent des excès qui font étalage de leur richesse.

La couverture de ces choix de vie est un sac mixte. De toute évidence, les fans sont attirés par les étalages de richesses, mais ils critiquent également ce qu’ils considèrent comme la cupidité et le fait d’être déconnecté de la vie quotidienne. Peut-être qu’aucune célébrité n’a fait face à cette critique plus que les Kardashian-Jenners. Célèbre pour être célèbre, ce groupe est souvent considéré comme la famille des affiches pour les excès de célébrités, et ils semblent bien posséder leurs parties.

Après qu’une récente décision publicitaire de Kylie Jenner ait semblé un peu trop ironique pour être un accident, les fans se demandent si la célèbre sœur se penche sur les critiques des fans concernant sa richesse et rit tout le long du chemin jusqu’à la banque.

Kylie Jenner est la plus riche des sœurs

Kylie Jenner | Gregg DeGuire / FilmMagic

Alors que chaque membre de la famille Kardashian a réussi à capitaliser sur leur succès de différentes manières, Kylie Jenner a réussi à se démarquer en termes de gains financiers. Bien que les apparitions dans la série de téléréalité de longue date Keeping Up with the Kardashians fournissent une source régulière de revenus pour les sœurs, elles se sont chacune ramifiées par elles-mêmes pour créer d’autres opportunités.

Kylie Jenner a utilisé sa plateforme influente pour lancer Kylie Cosmetics. Sa gamme de maquillage extrêmement populaire semble s’envoler, et la société devrait rapporter un incroyable milliard de dollars d’ici 2022. Les recommandations de produits l’aident à compléter son portefeuille diversifié d’opportunités de revenus. En mars 2019, Forbes a nommé Jenner la plus jeune milliardaire autodidacte, un honneur qu’elle a gagné à seulement 21 ans.

Kylie Jenner prétend être en contact et à la terre

Malgré son immense richesse à un si jeune âge, Jenner est convaincue qu’elle n’est pas déconnectée du monde qui l’entoure. Elle prétend que ses relations étroites avec les membres de sa famille l’aident à rester concentrée sur ce qui compte vraiment.

«Je vois ma maman presque tous les jours; J’étais là-bas hier soir. Je vais juste passer chez elle. Nous sommes toujours ici pour travailler ensemble, faire des choses différentes ou prendre des réunions ensemble. Mais je pense en fait que nous avons tous beaucoup en commun. Je sens que je peux m’identifier à chacun des membres de ma famille d’une manière différente », a expliqué Jenner.

Elle parle également des récompenses et des défis de la maternité. Bien qu’elle dispose de nombreuses ressources pour embaucher de l’aide pour toutes les tâches quotidiennes qu’elle souhaite, Jenner apprécie cuisiner pour elle-même et sa fille.

La couverture du magazine de Kylie Jenner a irrité certains fans

Bien qu’elle puisse prétendre être fondée et concentrée sur ce qui compte le plus, sa richesse excessive est toujours une source de critiques pour beaucoup. Quand elle a réalisé une récente interview avec BAZAAR de Harper intitulée “Kylie Jenner prend son gâteau et en mange aussi”, Jenner a également posé pour une séance photo déguisée en Marie-Antoinette.

L’ancienne reine de France est entrée dans l’histoire pour avoir été le dernier monarque avant la Révolution française et pour avoir été terriblement déconnectée du peuple français. La phrase «laissez-les manger du gâteau» lui a été attribuée pour illustrer à quel point elle était déconnectée des gens qui manquaient de nourriture pour manger.

Plusieurs fans ont rapidement sauté sur la décision apparemment médiocre que Jenner a prise lorsqu’elle a enfilé la tenue d’Antoinette. Dans un fil Reddit sur le sujet, un fan a suggéré que Jenner pourrait intentionnellement faire des choix qui scandaliseraient les fans juste pour s’assurer qu’elle attire l’attention. Après tout, «la mauvaise presse n’existe pas.»

Une chose est sûre, les Kardashian-Jenners sont des maîtres des relations publiques et savent exactement comment façonner leurs images publiques en fonction de leurs besoins. Il est peu probable que Jenner, qui a grandi sous les feux de la rampe et qui a également pu regarder ses sœurs aînées naviguer dans une vie de gloire, fasse des choix sans tenir compte de leurs conséquences. Plus que probablement, elle montre aux fans exactement ce qu’elle veut qu’ils voient.