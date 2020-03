La carrière de Rosamund Pike est «probablement meilleure» qu’elle ne l’imaginait

2020-03-02 11:30:05

La carrière de Rosamund Pike s’est avérée “probablement meilleure” qu’elle l’avait imaginé.

La star de ‘Gone Girl’ a révélé qu’elle est incroyablement “heureuse” dans sa vie personnelle et professionnelle en ce moment et se sent également très “libre”.

S’adressant au magazine Culture du Sunday Times, elle a déclaré: “Je suis très heureuse dans ma peau – je suis heureuse dans ma vie. Ma carrière s’est probablement améliorée [than I imagined]. Il ne s’agit pas seulement d’être heureux, c’est d’être libre. Une liberté de balancer avec les coups de poing plus. ”

Pendant ce temps, l’actrice de 41 ans a précédemment insisté sur le fait qu’elle était dans une position enviable en tant qu’actrice, mais elle ne tient pas ce privilège pour acquis.

Elle a partagé: “Je suis dans une position très inhabituelle et que je ne tiens pas pour acquise, où j’ai des opportunités très intéressantes. Je cherche des choses qui sont inspirantes, provocantes, qui me font réfléchir. J’ai appris énormément. ”

Il y a deux ans, l’actrice hollywoodienne a dit qu’elle était heureuse dans les rôles de soutien, mais ces jours-ci, elle est tout aussi à l’aise pour être le premier.

Elle a dit: “Je pense que cela a probablement exprimé une certaine peur, n’est-ce pas? Cela a suggéré que si un film échoue et que vous êtes numéro un, alors c’est sur votre tête. C’est la pression d’être numéro un sur la feuille d’appel. Je n’étais pas numéro un sur la feuille d’appel [with ‘Gone Girl’], J’étais numéro deux [to Ben Affleck]. J’ai joué deux rôles principaux au cours de la dernière année et j’ai eu de grands acteurs masculins pour me soutenir. Maintenant, je me dis: “Oui, je suis prêt pour ça.” “

