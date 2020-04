La carrière de Shailene Woodley s’est presque terminée au début de la vingtaine en raison d’une grave maladie

“Big Little Lies” étoile Shailene Woodley On dirait qu’elle a connu une carrière stable depuis sa performance en petits groupes dans “The Descendants” en 2011, mais la star de 28 ans dit qu’elle a failli s’arrêter alors qu’elle était encore au début de la vingtaine.

“Pendant que je faisais des films” divergents “et que je travaillais dur, je me débattais aussi avec une situation physique profondément personnelle et très effrayante”, a-t-elle expliqué. Le New York Times. “Pour cette raison, j’ai dit non à beaucoup d’opportunités parce que je devais m’améliorer.”

L’actrice a déclaré qu’elle n’avait pas beaucoup parlé de cette période de sa vie en public, ajoutant qu’elle “le ferait un jour” et qu’elle n’était toujours pas entrée dans les détails, si ce n’est pour dire qu’elle était “très, très malade”.

Quoi qu’il en soit, c’était incroyablement sérieux. Même si elle était réprimandée pour avoir abandonné ses rôles, Woodley a déclaré qu’elle se débattait avec ses propres pensées, comme: «Vais-je survivre à ce que je traverse en ce moment et être en bonne santé, ou même avoir la possibilité de travailler sur des projets qui me passionnent à nouveau à cause de la situation dans laquelle je me trouve? “

“J’étais dans un endroit où je n’avais pas d’autre choix que de me rendre et de laisser tomber ma carrière, et cela a fait ressortir cette voix négative dans mon esprit qui a continué à tourner pendant des années et des années après”, a-t-elle poursuivi.

Elle dit également que cette période tumultueuse de sa vie a été fortement et négativement impactée par une relation abusive. “Ma vingtaine avait un peu l’impression d’être dans une machine à laver, où l’on vous jette partout”, avec sa renommée croissante un autre facteur dans sa lutte pour se retrouver.

“Il y a eu un énorme laps de temps où la peur, l’anxiété et la compétition étaient définitivement au premier plan de mon esprit et de mon ego d’une manière qu’ils n’étaient pas quand j’étais plus jeune.”

Les films “divergents” sont sortis en 2015 et 2016. Woodley les a suivis avec son rôle principal sur deux saisons de “Big Little Lies” de HBO en 2017 et 2019. Maintenant, elle dit qu’elle est de l’autre côté de tout cela et qu’elle se concentre sur sa santé mentale.

“C’est un processus lent”, a-t-elle déclaré. “Mais à cause de ce travail, je me sens très enraciné et enraciné dans qui je suis et très clair sur tout dans ma vie, que ce soit ma carrière ou mes relations ou ma propre valeur intérieure.”

