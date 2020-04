La célébration de Pâques de la famille Duggar était bien différente cette année

Ceux qui suivent les Duggars savent qu’ils sont un groupe extrêmement religieux – donc, bien sûr, la famille adore Pâques. Jim Bob et Michelle Duggar l’ont toujours appelé le Jour de la Résurrection dans le passé, et ils ont réfléchi à ce que la journée signifie pour eux et comment ils aiment la célébrer avec leurs 19 enfants et de nombreux petits-enfants.

Mais les temps ont changé. Maintenant, à cause du coronavirus (COVID-19), des efforts de distanciation sociale sont mis en œuvre partout aux États-Unis.Et il ne fait aucun doute que cela a changé la façon dont les Duggars interagissent. Voici ce que nous avons remarqué sur la façon dont la famille a célébré les vacances cette année.

La famille Duggar a généralement une grande réunion de Pâques

Jim Bob et Michelle ne manquent jamais une occasion de se réunir avec leur famille et leurs amis, il est donc parfaitement logique qu’ils prennent Pâques très au sérieux. “Nous l’appelons ‘Jour de la Résurrection’ parce que nous voulons vraiment mettre l’accent et mettre l’accent sur le fait que c’est la résurrection de Jésus-Christ”, a déclaré Michelle aux caméras en 2014. “Nous chantons des chansons, nous dessinons des images de la croix, et nous faisons des cookies. … Nous allons faire des biscuits et les décorer, puis nous mémorisons de petits versets…. »

Michelle a ajouté que c’était amusant de voir les plus jeunes Duggars participer à des activités que les enfants plus âgés aimaient quand ils étaient très jeunes. Et elle a ajouté qu’elle pense que la cuisson des biscuits est une activité préférée dans le ménage.

Quant aux paniers de Pâques traditionnels, il semble que les Duggars font les choses un peu différemment. Les paniers-cadeaux de Michelle ne contiennent pas de chocolat. Au lieu de cela, ils proposent du bœuf séché, des pots de cornichons et des croustilles.

Jessa et Anna Duggar toujours habillées cette année malgré la distanciation sociale

Le coronavirus a certainement mis un frein aux grandes fêtes. Mais de nombreux enfants de Jim Bob et Michelle continuent de partager la façon dont ils célèbrent les vacances. Et il semble que s’habiller – même si cela signifie ne pas quitter la maison – était un choix populaire.

Jessa a publié une photo le dimanche 12 avril pour montrer comment elle, Ben Seewald et leurs trois enfants ont célébré. Il semble qu’ils aient eu une célébration à domicile qui comprenait s’habiller pour le jour de la résurrection. “J’adore les vêtements” fantaisistes “et les pieds nus!” un abonné a commenté.

Jessa n’était pas la seule Duggar à habiller ses enfants pour le grand jour. L’épouse de Josh Duggar, Anna, a également publié une photo de ses six enfants dans leur meilleur dimanche. Et son histoire Instagram a montré ses enfants en criant «Joyeuses Pâques» à la caméra. Quant à la façon dont ils ont célébré, il est probable qu’ils ont assisté virtuellement à un service de Pâques.

Josiah et Lauren Duggar ont également remarqué la photo Instagram d’Anna. “Adorable!!!! Joyeux jour de la résurrection », ont-ils commenté sur le post.

Jinger a réfléchi à la façon dont Pâques de cette année était «plus calme» que d’habitude.

Les fans savent que Jinger vit à Los Angeles avec son mari, Jeremy Vuolo, et leur jeune fille, Felicity. Nous ne savons pas si elle avait de grands projets de visiter le reste des Duggars pour Pâques. Mais nous savons qu’elle et Jeremy semblent prendre au sérieux la distanciation sociale – et Jinger a noté à quel point ses vacances sont «plus calmes» que ce qui est typique.

“Joyeuses Pâques! C’était plus silencieux que je ne me souvienne, mais cela nous a donné le temps de réfléchir à la bonté de Dieu », a déclaré Jinger sous-titrant un message d’elle tenant Felicity. «Il a envoyé son fils, Jésus-Christ, pour vivre la vie que nous ne pouvions pas, mourir de la mort que nous méritons, et sortir du tombeau pour vaincre la mort elle-même afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Quel cadeau! Quel Sauveur. ”

Beaucoup résonnaient aussi avec le post de Jinger. «Amen chéri. Ne pas être avec ma famille, aller à l’église et avoir un grand dîner de famille me semblait vraiment étrange », a commenté l’un de ses disciples.

Bien que les Duggars n’aient pas pu être ensemble pour le jour de la résurrection cette année, nous sommes sûrs qu’ils se réuniront à nouveau pour une célébration massive une fois qu’ils seront capables.

