La chaîne YouTube de Kati Morton pourrait aider à apaiser votre anxiété liée au coronavirus

Showbiz Cheat Sheet a discuté avec YouTuber de santé mentale et la thérapeute conjugale et familiale Kati Morton. Elle nous a expliqué comment elle utilisait sa chaîne pour fournir un soutien et des conseils sur la façon de rester calme pendant la crise des coronavirus. Voici un aperçu de notre conversation.

Showbiz Cheat Sheet: Comment utilisez-vous votre chaîne YouTube pour aider les personnes aux prises avec un stress extrême lié au coronavirus?

Kati Morton: J’ai créé du contenu lié à l’anxiété, la panique et même l’isolement que nous ressentons. Dans chaque vidéo, je propose des conseils et des outils que mes téléspectateurs peuvent utiliser aujourd’hui pour mieux gérer tout ce qu’ils ressentent. J’ai également fait plus de livestreams pour me connecter à ma communauté et pour qu’ils se connectent les uns aux autres.

CS: Combien de temps est trop long pour être soumis à beaucoup de stress?

KM: Honnêtement, être stressé pendant plus d’une très courte période n’est pas bon pour nous. Faire en sorte que notre corps et notre cerveau entrent dans notre réponse au stress est éprouvant et il faut environ 90 minutes à notre système pour se calmer par la suite. Alors qu’un stress de bas grade peut être motivant et utile dans notre vie, tout ce qui est plus important doit être évité ou géré rapidement.

CS: Comment le corps et l’esprit réagissent-ils aux maladies chroniques

stress?

KM: Le stress chronique peut causer de nombreux problèmes. Dans notre

corps, nous pouvons prendre du poids, augmenter la pression artérielle, des difficultés à dormir,

et affaibli le système immunitaire pour n’en nommer que quelques-uns. Notre esprit a sa propre réponse, notre

amygdala déclenche notre réponse «combat, fuite, gel», remplace notre

cortex préfrontal et décharge l’adrénaline dans notre système afin que nous puissions faire ce que nous

besoin de faire pour échapper à la menace.

Si cela continue pendant longtemps, nous pouvons lutter avec des pensées anxieuses, montrer des signes de dépression, sans parler de cela quand nous sommes en «combat, fuite, gel». Nous ne sommes pas très bons pour prendre des décisions importantes (parce que notre cortex préfrontal est hors ligne et c’est notre sage décideur).

CS: Comment garder son calme face au stress du coronavirus?

KM: La meilleure façon de rester calme est de trouver des

connectez-vous à ceux que nous aimons. Je sais que nous ne pouvons pas le faire en personne pour le moment, mais nous

peut encore être social. Peut-être que vous Zoom, FaceTime, Skype, ou tout simplement appeler la famille et

amis pour que vous vous sentiez connecté à d’autres personnes. La connexion est le véritable antidote

à tout le stress que nous avons vécu.

CS: Comment pouvons-nous soutenir les amis et les membres de la famille qui

sont aux prises avec l’anxiété liée aux coronavirus?

KM: Tendez la main et prenez le temps de discuter avec eux. Vérification

chaque jour si vous avez le temps pourrait vraiment aider.

CS: Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui a l’impression de ne pas pouvoir gérer le stress lié au coronavirus?

KM: Demandez de l’aide. Toute la santé mentale

les professionnels que je connais travaillent encore et voient des patients via Zoom, FaceTime,

Skype, ou simplement des sessions téléphoniques. Il existe même des ressources de thérapie en ligne comme

BetterHelp ou TalkSpace qui offrent des services en ligne toute l’année, ainsi que The

Crisis Text Line qui a formé des conseillers de crise disponibles 24/7 pour parler et

Aidez-moi. Envoyez simplement “bonjour” au 741741. Vous pouvez tendre la main et obtenir

un soutien professionnel et le plus tôt sera le mieux.

CS: Quels conseils donneriez-vous à ceux qui pourraient avoir été infectés par le virus? Comment peuvent-ils rester calmes?

KM: Faire quoi

vous pouvez. Ce qui signifie, appelez votre médecin, faites tout ce qu’ils vous disent de faire et ayez

check-ins réguliers avec vos amis et votre famille. Puisque nous ne sommes pas médecins, nous

avoir confiance en nos professionnels et agir comme nous le pouvons. La plupart des gens qui

attraper le virus lui survivre. Concentrez-vous là-dessus et prenez soin de vous afin

votre corps peut aussi le combattre.

Les techniques d’arrêt de la pensée fonctionnent également, donc au lieu de votre

l’esprit qui tombe bien un souci, nous le retirons et forçons notre cerveau à se souvenir

nos vacances préférées, un souvenir heureux ou quelque chose que nous voulons faire quand c’est

plus de. Éloigner notre esprit des pensées inquiétantes en spirale nous aidera à nous sentir

mieux aussi.

