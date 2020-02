La championne «survivante» Tina Wesson a partagé qu’elle se serait alliée à Yul Kwon si elle était revenue pour «Winners at War»

En tant que première femme gagnante et première survivante unique à ne recevoir aucun vote d’élimination tout au long de la saison, plusieurs fans souhaitaient voir la gagnante de l’Australian Outback, Tina Wesson, revenir pour sa chance au grand prix de 2 millions de dollars.

Cependant, l’ancien champion a révélé que la production l’avait coupée à la dernière seconde. Même si elle a le cœur brisé de ne pas participer à la saison des gagnants, Wesson regarde toujours Survivor: Winners at War.

Elle a tweeté Yul Kwon et a partagé qu’elle aurait aimé s’allier avec lui si elle revenait pour la 40e saison.

Tina Wesson | CBS

Carrière de «survivante» de Tina Wesson

En octobre 2000, Tina Wesson a fait ses débuts de Survivor lors de la deuxième saison, The Australian Outback. Elle a dépeint une figure maternelle autour du camp et a patiné car personne ne l’a jamais détectée comme une menace physique.

Sa capacité stratégique l’a placée dans l’alliance majoritaire, et elle et son groupe ont systématiquement éliminé les anciens membres de la tribu adverse, y compris deux des leurs qui étaient perçus comme des menaces.

Le bête du défi Colby Donaldson a remporté le dernier défi d’immunité et a choisi de prendre son alliée, Tina Wesson, contre l’impopulaire Keith Famie. En raison des relations personnelles que Wesson a créées, le jury lui a décerné la victoire lors d’un vote 4-3.

Elle est revenue six saisons plus tard pour les All-Stars mais a été la première personne éliminée car son statut de gagnante a peint une cible immédiate sur son dos. Wesson a récemment participé à la saison 27, Blood vs. Water aux côtés de sa fille, Katie Collins.

La gagnante de l’Outback australien a participé à quelques blinds dès le départ et a fait la fusion où elle a retrouvé sa fille. Elle est ensuite allée à Redemption Island lors de la finale 9 et a gagné ou est arrivée deuxième dans tous les duels.

Wesson, le plus âgé de tous les concurrents de cette saison, a remporté le duel final et est revenu au jeu lors des cinq derniers. Incapable de rompre toute alliance, le groupe a de nouveau voté la deuxième gagnante au Conseil tribal suivant, faisant d’elle la dernière membre du jury.

Tina Wesson n’a pas fait la coupe pour «Survivor 40: Winners at War»

Dans une interview à Rob Has a Podcast, le gagnant de l’Australian Outback a expliqué qu’une personne du casting l’a appelée et lui a demandé si elle voulait revenir. Bien sûr, Wesson a dit oui, mais après un certain temps, elle a reçu un autre appel l’informant qu’elle “n’aurait pas besoin d’elle pour cette saison”.

L’athlète de 59 ans a expliqué qu’elle voulait vraiment participer à une saison gagnante, alors quand elle a découvert que la saison 40 n’était que cela, elle a décrit le sentiment comme «le cœur brisé».

Wesson a également révélé que CBS ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles les concurrents n’ont pas fait la coupe, donc elle ne sait pas pourquoi la production a choisi de la laisser hors de la saison.

Tina Wesson a dit qu’elle se serait alliée à Yul Kwon

Après la première de Survivor 40: Winner at War, Yul Kwon a publié un court essai sur Twitlonger expliquant sa vision stratégique de l’alliance de poker qu’il a exposée et pourquoi il a choisi de retourner le vote à la dernière seconde.

En réponse au tweet, Tina a écrit: «Comme je voulais être avec toi et avoir l’honneur de jouer et d’être en alliance avec toi! Deux gagnants qui n’ont jamais eu de vote contre eux toute la saison! Zut!”

Comme je voulais le faire avec vous et avoir l’honneur de jouer et d’être en alliance avec vous! Deux gagnants qui n’ont jamais eu de vote contre eux toute la saison !!! Zut!

– Tina Wesson (@TinaWesson) 17 février 2020

Yul a répondu et a dit qu’il était “vraiment impatient de jouer” avec Wesson et est “déçu que cela ne se soit pas produit”. Même si plusieurs fans aiment le vainqueur de l’Australian Outback et auraient aimé voir une alliance avec Kwon, ils ont souligné qu’il avait reçu des votes dans deux conseils tribaux distincts.

Regardez Survivor: Winners at War les mercredis à 20 h EST sur CBS.