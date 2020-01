La chanson de Paul McCartney qui a poussé John Lennon à écrire ses grands morceaux «Hard Day’s Night»

Lorsque Paul McCartney revient sur ses jours dans les Beatles, il remarquera la rivalité amicale que lui et John Lennon avaient en matière d’écriture de chansons. Dans l’esprit de Paul, la «compétition incroyable» que lui et John avaient poussé les deux à produire leur meilleur travail au cours des quatre meilleures années des Fab.

“C’était un excellent moyen pour nous de garder les uns les autres sur nos orteils”, a déclaré Paul à Uncut en 2004. “J’écrirais” Hier “et John s’en irait pour écrire” Norwegian Wood “. S’il écrivait” Strawberry Fields ” , c’était comme s’il avait augmenté la mise, donc j’ai dû trouver quelque chose d’aussi bon que «Penny Lane». »

Ça n’a pas commencé comme ça. Avant que Paul et John ne commencent à écrire par eux-mêmes, ils travaillaient souvent ensemble «face à face» et «globe oculaire à globe oculaire». C’est ainsi que nous avons obtenu des premiers tubes comme «Je veux te tenir la main» et «Elle t’aime».

La plupart des scénaristes des Beatles voient la compétition vraiment démarrer en 1964, au moment où le couple composait des chansons pour A Hard Day’s Night. Après que Paul ait remporté la face A d’un single avec «Can’t Buy Me Love», John a fait une larme qui a fait de lui le moteur du prochain album du groupe.

“Can’t Buy Me Love” mettait en vedette Paul travaillant principalement seul

Les Beatles montent à bord d’un avion de ligne pour Paris à l’aéroport de Londres en 1964. | Images PA via .

Avant mars 64, les fans des Beatles chantaient des singles avec John et Paul au chant. La façon dont leurs voix se sont mélangées (ainsi que la puissance de leurs voix individuelles) est rapidement devenue une partie de la touche magique du groupe.

Mais cela a changé avec la sortie de “Can’t Buy Me Love”, un single avec Paul chantant seul. Dans les coulisses, le morceau représente un autre changement majeur pour le groupe: Paul l’a écrit principalement par lui-même.

Après que “Can’t Buy Me Love” devait devenir la face A du prochain single des Fab Four, il a semblé allumer un feu sous John. Lorsque les Beatles sont allés au studio pour enregistrer une face B, John avait le “Tu ne peux pas faire ça” presque aussi rauque prêt à partir.

Non seulement John a-t-il écrit la chanson et a-t-il chanté une voix principale typique d’une puissance; John a également contribué son premier solo de guitare sur “You Can’t Do That.” Et il a décroché plusieurs autres gagnants pour la bande originale de Hard Day’s Night.

John a fait une brillante course lors des séances «A Hard Day’s Night»

Paul McCARTNEY et John LENNON | Archives GAB / Redferns

Après avoir vu Paul percer avec «Can’t Buy Me Love», John a connu une de ses périodes d’écriture de chansons les plus inspirées. Avec “You Can’t Do That” dans le sac, il a livré “I Should Have Known Better”, “Tell Me Why” et “If I Fell” pour le prochain album.

John a également lancé la chanson titre mémorable de A Hard Day’s Night. Lorsque cette chanson a atteint les charts en été 64, elle a envoyé le single et l’album au n ° 1 des deux côtés de l’Atlantique. («J’aurais dû mieux savoir» était le côté B).

Si John considérait «Can’t Buy Me Love» comme un défi à sa position de leader des Beatles, sa réponse était presque écrasante. Bien sûr, Paul ne serait pas en panne longtemps. «Hier» et d’autres grands classiques sont venus l’année suivante.

Regarde aussi: L’idée de John Lennon de «décapiter Paul» McCartney pour une couverture d’album des Beatles