La chanson d’entraînement n ° 1 de Michelle Obama et la liste de lecture à laquelle elle aime se mettre en forme

L’ancienne Première Dame Michelle Obama défend depuis longtemps la forme physique et contre les maladies à long terme provoquées par l’obésité, et elle ne se contente pas de parler. Elle soulève, croque et marche. L’homme de 56 ans s’entraîne régulièrement, mais pas sans l’aide de bons morceaux.

Michelle Obama | Steven Ferdman / WireImage

Découvrez ce que la playlist préférée de la native de Chicago quand elle s’entraîne!

Croisade de Michelle Obama en tant que première dame du fitness

Non seulement Michelle Obama a planté un potager sur la propriété de la Maison Blanche, mais elle s’est donné pour mission d’amener les Américains, en particulier les plus jeunes, à faire un effort pour ralentir l’épidémie d’obésité dans notre pays. Son initiative, lancée par la Première Dame en 2010, s’appelait Let’s Move!

Michelle Obama aide les étudiants à récolter le potager de la Maison Blanche | Chip Somodevilla / .

“Nous voulons éliminer ce problème d’obésité infantile dans une génération”, a-t-elle déclaré à Robin Roberts sur ABC Morning Good America à cette époque. “Nous voulons que cela se fasse.”

«Nous voulons que nos enfants soient confrontés à un avenir différent et plus optimiste en termes de durée de vie. Nous connaissons tous les chiffres. Je veux dire, un enfant sur trois est en surpoids ou obèse, et nous dépensons 150 milliards de dollars par an pour traiter les maladies liées à l’obésité. Nous savons donc que c’est un problème, et il y a beaucoup en jeu. »

Les fameux «fusils» d’Obama

Une paire des attributs les plus connus de l’ancienne Première Dame sont ses «fusils», ses bras sculptés et tonifiés. Obama ne s’amuse pas; elle peut soulever des poids de 35 livres et s’entraîne comme une athlète aguerrie.

Tout en faisant la promotion de ses mémoires, Becoming, Obama a expliqué à Gayle King à quel point il est typique des femmes de mettre leur propre santé en veilleuse pour s’occuper des enfants, des parents plus âgés et de leur propre carrière. Elle a poursuivi en disant qu’elle espérait changer cet état d’esprit, pour aider les soignants à considérer les soins personnels moins comme une indulgence et plus comme une nécessité.

“. . . Je me suis retrouvé à regarder autour de moi après avoir eu mes enfants, et je n’avais pas de temps pour moi, mais mon mari était au gymnase tous les jours. Et je me disais: “Comment vas-tu au gymnase?” Il m’a dit: “Je prends du temps pour le gymnase.” ”

“. . . Je me suis mis en colère contre lui parce qu’il faisait ce qu’il devait faire pour lui. Et je pense que pour nous en tant que femmes, beaucoup d’entre nous, nous avons du mal à nous mettre sur notre propre liste de priorités, et encore moins au sommet. »

C’est incroyable de voir à quel point vos bras et le reste de votre corps peuvent être tonifiés simplement en accordant la priorité à votre propre forme physique et bien-être.

Ses confitures préférées pour s’entraîner

La mère de deux enfants aime vraiment ses morceaux pendant qu’elle s’entraîne. Comme nous, la musique, le message, le rythme, la faire avancer et la garder motivée et chargée pendant son temps d’exercice.

Elle a publié cette semaine sur Instagram sa playlist préférée pendant qu’elle est au gymnase, et c’est tout à fait la liste, y compris même une sélection de morceaux cool.

En haut de la liste? A God Like You de Kirk Franklin, suivi de Soulmate de Lizzo, Destiny’s Child Lose My Breath, Beyonce’s Before I Let Go et Cross Me d’Ed Sheeran avec Chance the Rapper.

Mme Obama sait s’entraîner fort avec les bons confitures!