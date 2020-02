La chanson préférée de Miranda Lambert des années 2010 était controversée

Miranda Lambert est largement respectée en tant que compositrice country. Une chanson qui mérite son approbation est un accomplissement majeur. Lambert a été très ouverte sur ses goûts musicaux, nous savons donc quelles chansons country elle aime.

Ces derniers mois, elle a dévoilé sa chanson préférée des années 2010. Elle a choisi une piste qui a suscité la controverse. Voyons ce que Lambert et les auteurs de la chanson en pensent.

Miranda Lambert en spectacle | Jason Kempin / .

La chanson préférée de Miranda Lambert des années 2010

Dans une interview de février 2020, Lambert a discuté de ses sujets préférés sur lesquels écrire des chansons. Elle a révélé que la plupart de ses chansons country préférées sont souvent centrées sur la bière ou l’amour. Elle a expliqué pourquoi: “Ces deux choses sont assez universelles et rendent les gens honnêtes avec eux-mêmes.”

Il n’est pas surprenant que la chanson de Lambert des années 2010 soit centrée sur l’amour. Elle a déclaré à Rolling Stone en décembre 2019 que sa chanson préférée de la décennie était «Girl Crush», une ballade du groupe country Little Big Town. «Girl Crush» est un morceau qui a souvent été interprété différemment par les auditeurs.

Miranda Lambert a adoré «Girl Crush» de Little Big Town

Ce que les auteurs de la chanson en ont dit

Selon Entertainment Weekly, le morceau a été écrit par Hillary Lindsey avec ses collaborateurs réguliers Liz Rose et Lori McKenna. AllMusic dit que Lindsey a écrit des succès pour de grandes stars, dont “Million Reasons” de Lady Gaga et le premier single de Carrie Underwood “Jesus Take the Wheel”. Lindsey a expliqué comment elle percevait l’état d’esprit de la femme dans la chanson. «Elle veut ce que l’autre fille a. Elle veut être l’autre fille, parce que l’autre fille l’a. »

Le Washington Post rapporte que Lindsey a écrit la chanson lors d’une session d’écriture organisée pour les femmes. Les membres de Little Big Town, Karen Fairchild et Kimberly Schlapman, ont été séduits par la piste car ils ont estimé qu’elle capturait parfaitement le sentiment de jalousie. Fairchild a déclaré: «C’est une chanson géniale, une chanson si joliment écrite sur la jalousie. C’était comme “Pourquoi ne couperions-nous pas cela?” »

Comment les auditeurs ont réagi à «Girl Crush»

Miranda Lambert n’est pas la seule star à avoir aimé “Girl Crush”

Bien que les membres de Little Big Town et les auteurs de la chanson aient expliqué leur interprétation de «Girl Crush», les auditeurs ont interprété le morceau à leur manière. Certains fans de musique ont salué la chanson et l’ont considérée comme une question de lesbianisme. Certains fans de musique country se sont prononcés contre la chanson. Entertainment Weekly a noté que le contrecoup était «isolé» et que la piste fonctionnait bien sur les plateformes en ligne.

Lambert n’est pas le seul musicien de superstar à montrer son appréciation pour «Girl Crush». Selon Rolling Stone, Harry Styles a interprété la piste lors d’un concert en 2017. Il l’a appelé «une de mes chansons préférées récemment sorties de» Nashville.

«Girl Crush» pourrait avoir déclenché une controverse parmi certains fans de musique country. Cependant, deux des plus grandes stars du monde en ont exprimé leur appréciation. C’est un compliment incroyable.

