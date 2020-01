La chanteuse country Chase Rice est-elle vraiment venue pour gagner Victoria Fuller Back?

Regarder votre ex se déplacer peut être déchirant. Le voir arriver à la télévision nationale… impensable. Mais c’est exactement ce que tous les ex des candidats au Bachelor doivent faire. Dans le passé, cela a poussé certaines d’entre elles à planter la série dans l’espoir de récupérer leurs filles. Mais malheureusement pour eux, les chances ne sont jamais en leur faveur.

Peter Weber et Victoria Fuller | John Fleenor / ABC via .

Dans l’épisode de ce soir de The Bachelor, la chanteuse country Chase Rice est l’invitée musicale du rendez-vous individuel de Peter Weber avec Victoria Fuller. Ce ne serait pas trop fou sans le fait que Rice soit l’ex de Fuller! Alors, Rice est-elle venue dans l’émission pour regagner Fuller?

Chase Rice savait-elle que Victoria Fuller participait à «The Bachelor»?

Ce doit être vraiment horrible de commencer à regarder la télévision un soir et de voir votre ex dans une émission de rencontres à la recherche de l’amour. Heureusement pour Fuller, il a été prévenu de la participation de son ex à l’émission.

«Je la connais, nous avons passé une nuit ensemble à Charlotte. C’est une fille cool de ce que je sais », a-t-il déclaré à l’émission de radio Fitz in the Morning sur 98.9 The Bull. «Je n’ai eu aucun problème avec elle, je n’ai eu aucun problème avec lui. Je savais qu’elle allait participer à l’émission. »

Chace Rice est-elle venue dans l’émission pour récupérer Victoria?

Si Rice avait des sentiments irrésolus pour Fuller, cela aurait été le moment idéal pour la sérénade et la reconquérir. Mais, le chanteur était vraiment juste là pour promouvoir son nouvel album.

“J’étais énervé”, a-t-il dit en voyant Fuller. «J’étais vraiment énervé pour être honnête. J’allais là-bas pour essayer de promouvoir «Lonely If You Are» et «Eyes On You», et je ne voulais rien à voir avec ça. S’il y a quelque chose que j’ai toujours voulu, c’est que ça n’a rien à voir avec le drame de cette série. ”

En fait, il a même parlé à son manager à l’avance pour s’assurer que quelque chose comme ça ne se produise pas.

“J’étais encore assez surpris”, a-t-il déclaré. “J’en ai parlé à mon manager et à mon publiciste et ils étaient comme” Ne vous inquiétez même pas. Ils ne vont pas vous faire ça, c’est une étrange coïncidence, mais ils ne le feront pas, il n’y a aucun moyen qu’ils vous fassent ça. ”

Et il se sentait un peu trahi par la tournure des choses.

«Le fait qu’ils m’ont fait ça? C’est exagéré, c’est inutile », a-t-il déclaré. “Je ne m’y attendais pas, mais au bout du compte, c’est arrivé. Je ne sais pas si ce sont les producteurs, ou s’ils ont juste eu de la chance. Je sais ce que je pense, mais je vais laisser tout le monde comprendre ce qu’ils pensent. “

Chase Rice réapparaîtra-t-il?

Après cette expérience, Rice en a fini avec la télé-réalité.

“Je ne veux pas mettre qui je suis entre les mains de quelqu’un d’autre, qui serait un producteur, ce que j’ai fait auparavant”, a-t-il déclaré. “Je l’ai fait avec” Survivor “et j’ai appris que c’est comme ça que ça se passe. Vous mettez qui vous êtes et comment ils vous font paraître entre les mains de quelqu’un d’autre. ”

Il est peu probable que Rice réapparaisse sur The Bachelor.