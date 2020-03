La chanteuse de Ramona bénie de s’isoler d’elle avec son ex-mari Mario

Ils ne sont peut-être pas ensemble, mais Ramona Singer se sent chanceuse que son ex-mari Mario soit là alors qu’elle et leur fille Avery s’isolent coronavirus en Floride.

Avery surpris “Real Housewives of New York” fans quand elle a partagé une vidéo des ex et elle-même tous en train de dîner ensemble pendant leur quarantaine auto-imposée, appelant cela une “intrigue”.

Pour Ramona, cependant, cela a été une bénédiction.

“Je vais bien. Je suis très bénie. Je suis dans un bel endroit avec ma fille et son père”, a-t-elle déclaré. TooFab mardi. “Et nous sommes ensemble. Pas comme si nous étions une famille … Je suppose que nous sommes … sommes-nous une famille? Pas comme mari et femme, mais comme famille. C’est agréable pour tout le monde.”

Notant que certains de ses amis sont “totalement isolés par eux-mêmes”, elle a dit qu’elle se considérait “chanceuse d’avoir deux personnes dont je me soucie” à ses côtés pendant la pandémie.

Cela a été une période effrayante en général pour Ramona, qui a récemment reçu un diagnostic de maladie de Lyme et qui est toujours en mode de récupération. Elle est sortie pour la première fois de son diagnostic au début du mois, après avoir commencé à se sentir malade à la mi-février.

“Ce qui m’a vraiment fait [preventative internist Dr. Bernard Schayes] était je suis tombé très malade. Je ne savais pas si c’était la grippe ou l’infection des sinus “, a-t-elle dit à TooFab.” Et je suis allé le voir parce que je devais filmer et que ça devait être prêt et se sentir bien tout de suite. Et je suis allé le voir en lui disant, écoutez, je vais vous utiliser comme interniste préventif mais j’ai besoin de vous voir maintenant et il va bien. ”

Elle a eu sa visite, ils ont fait des analyses de sang, ont fait un électrocardiogramme et l’ont branchée à «toutes ces machines», Schayes lui disant: «Je suis le médecin qui a le moins de patients qui se rendent au mont Sinaï. moi, vous n’envoyez pas de patients ici. Je veux réparer quelque chose avant que cela ne devienne un problème. “

Avec un voyage à Aspen sur les livres, elle s’est de nouveau inscrite avec lui et a dit qu’elle n’allait pas mieux. “Je ne sais pas ce qui ne va pas”, se souvient-elle en lui disant: “Je suis très fatiguée. J’ai mal à la tête. Je n’ai jamais de maux de tête.”

Quelques jours avant son départ pour son voyage, le doc l’a assise et lui a demandé comment elle se sentait. “Eh bien, je suis vraiment fatiguée. Je ne sais pas pourquoi. J’ai généralement une énergie illimitée et j’ai mal à la tête”, a-t-elle déclaré. “Il dit:” Avez-vous un brouillard cérébral? ” Je dis “Ouais”. Il m’a montré ce rapport et il y avait sept fois la maladie de Lyme. ”

“J’aime, je me suis retournée et j’ai commencé à pleurer”, se souvient-elle. “Je vais, oh, mon Dieu, dois-je aller à l’hôpital, par voie intraveineuse? C’est ce que vous devez faire quand il est retardé.” Le médecin lui a cependant assuré qu’ils l’avaient attrapé tôt et que ce ne serait pas chronique.

C’est lors de son voyage au Colorado que la pandémie de coronavirus a vraiment commencé à s’intensifier.

“Je prenais des médicaments lourds et le virus a commencé à frapper New York”, a déclaré Ramona. “Nous savions que ça allait venir à New York. Donc, mon seul bon ami a dit que vous devriez peut-être aller aux Hamptons et ne pas aller à Aspen et j’ai dit non, personne ne l’aura à Aspen, je serai en sécurité à Aspen , Je peux récupérer à Aspen, c’est mon endroit heureux. “

“Et voilà, cinq jours plus tard, je dois quitter Aspen car elle y a aussi envahi”, a-t-elle déclaré.

Ramona est en Floride depuis et semble profiter de son temps dans l’isolement, allant même jusqu’à la plage … tout en gardant une distance de sécurité avec tout le monde (ci-dessus).

La nouvelle saison de “RHONY” sera présentée le jeudi 2 avril sur Bravo.

