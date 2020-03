La chanteuse de Ramona renverse la fusion après avoir été seule, drame avec Dorinda Medley

Ramona Singer promet un regard plus intime sur la vie des “Real Housewives of New York” que jamais auparavant lors de la première de la nouvelle saison, une première qui commence avec une rupture complète avec un célibataire vivant.

Alors qu’elle sortait avec des amis dans le premier épisode, présenté en avant-première jeudi sur Bravo, Singer fond en larmes en s’exclamant “Je veux qu’un homme me tienne, m’aime, me veuille, soit avec moi”. C’est un moment qui contraste fortement avec son slogan pour la saison: “Je n’ai pas besoin de trouver l’amour, je m’aime.”

Lorsque TooFab a posé des questions sur la scène tout en discutant de la nouvelle saison, Singer a dit que c’est un moment qui met en évidence l’angle “unique” du spectacle.

“Nous nous montrons tous davantage à un niveau plus profond auquel les gens peuvent s’identifier. Les gens peuvent comprendre que je suis là en disant:” Oh, mon Dieu. J’ai l’impression de ne jamais trouver de partenaire important “”, a-t-elle expliqué. “Et tant d’hommes et de femmes se sentent de cette façon lorsque leurs conjoints meurent, leurs partenaires meurent, ils divorcent, parce que lorsque vous vieillissez, c’est juste différent parce que vous devenez plus, quel est le mot, hédoniste.”

“Il ne s’agit pas de fonder une famille, de créer de la richesse, de construire des maisons, vous avez déjà tout cela”, a-t-elle ajouté.

“Nous nous montrons tous davantage”, a poursuivi Ramona. “Au cours des 12 années que j’ai passées dans la série, je ne nous ai jamais vus nous exposer, c’était juste un sens de l’énergie différent cette année. Vous verrez comment je gère ce que j’ai dit le premier épisode de la saison et vous verrez comment j’ai évolué. “

Les relations de Ramona avec les hommes et elle-même ne sont pas les seuls travaux en cours pour la nouvelle saison, qui la voit également buter contre Dorinda Medley. Un teaser pour la saison montre Medley qualifiant Ramona de “lâche”, avant que Singer ne crie “Nous voulons vous aider, vous ne comprenez pas, il y a un problème ici!” à son costar.

“Dorinda peut vraiment aller de 0 à 100 milles à l’heure en une seconde, mais cette fois, elle irait de 0 à 100 milles et ça ne durerait pas une seconde, ça durerait une heure et c’était très bouleversant, très bouleversant “, a déclaré Ramona. “Tu la verras faire ça. Ce n’était pas amusant d’être avec toi. Tu verras comment nous avons tous géré cela et voir si nous avons pu y faire face ou non quand tu regardes le spectacle.”

Singer semble également avoir une relation unique avec la nouvelle venue Leah McSweeney.

“J’ai vraiment appris à la connaître chez moi dans les Hamptons. C’était mon idée d’avoir tout le monde chez moi dans les Hamptons dès le début, afin que nous puissions tous apprendre à connaître la nouvelle fille Leah et créer des liens”, a-t-elle expliqué. expliqué. “Bien sûr, quand nous sommes sous un même toit, toute la merde se produit, vous le savez bien”

“Avec Leah, elle devient un peu hors de contrôle … et je finis par être comme sa mère. Je l’ai essentiellement adoptée comme ma fille de substitution et à cause de cela je la tiens à une autre norme, qui est très élevée”, a-t-elle poursuivi. . “Vous devrez voir comment je suis en conflit avec elle, les plaisanteries entre nous et ce qui se passe, c’est assez intéressant. Je n’ai jamais eu ça avec une femme au foyer dans la série, probablement parce qu’elle pourrait être ma fille.”

“Real Housewives of New York” fait ses débuts jeudi 2 avril sur Bravo.