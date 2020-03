La chatte de Mandy Moore aime chanter.

2020-03-10 09:30:05

Le chat de Mandy Moore, Figaro, aime chanter, car elle dit que le moggy s’harmonise toujours avec elle et son mari Taylor Goldsmith.

L’actrice de “ This Is Us ” a un prodige musical sur les mains sous la forme de son chat de compagnie Figaro, car elle a révélé que le moggy ne pouvait s’empêcher de chanter chaque fois qu’elle ou son mari Taylor Goldsmith commençaient à chanter dans la maison.

Mandy, 35 ans, affirme que Figaro n’a commencé ce comportement étrange qu’après une visite à un médium pour animaux de compagnie, qui a dit au couple de renommer le chat en surnom musical, qui vient de l’opéra de Mozart “ Le mariage de Figaro ”.

Lors d’une apparition sur “The Ellen Degeneres Show” – qui sera diffusée mardi (10.03.20) – elle a déclaré: “L’une des dernières fois que j’ai participé à l’émission, nous avons parlé de Fig, notre chat qui devait changer de nom parce qu’il flippait … c’est une très longue histoire – nous avons parlé à un médium animal, elle nous a dit que nous devions changer son nom pour Figaro.

“Et il le fait … vraiment à chaque fois que je commence à chanter ou que Taylor chante, surtout quand nous nous harmonisons … il pourrait être de l’autre côté de la maison profondément endormi, et c’est comme si, soudain, il était au piano avec nous. Et il chante! Je veux dire, il miaule. ”

La chanteuse de “ Save a Little for Yourself ” aime la vie à la maison avec ses animaux de compagnie musicaux et son mari, car elle a récemment jailli de la vie conjugale lors de son anniversaire d’un an en novembre.

Elle a écrit sur les médias sociaux: “Il y a un an, j’ai épousé ma personne préférée dans le monde et je me pince toujours sur la magie qui nous a amenés dans la vie les uns des autres. Vous continuez de placer la barre haute pour le reste du monde (en tant que partenaire , frère, fils, camarade de groupe, ami, etc.) et je suis le plus chanceux de vous connaître, de vous aimer et d’être aimé par vous. Joyeux anniversaire @taylordawesgoldsmith. Je ne peux pas attendre toutes les années à venir …. (sic). ”

Mandy a commencé à sortir avec Taylor, 34 ans, en 2015 et ils se sont fiancés deux ans plus tard en septembre 2017 avant de se marier à Los Angeles le 18 novembre 2018.

