La chose hilarante qu’Eric Christian Olsen fait pour entraîner les «noix» de Daniela Ruah

NCIS:

Los Angeles stars Daniela Ruah et Eric

Christian Olsen est proche du plateau. Ils sont si proches qu’Olsen

joue parfois une blague sur Ruah qui, une fois, dit qu’elle rend ses «fous». Voici le

façon hilarante Olsen met sur les nerfs de Ruah.

Eric Christian Olsen et Daniela Ruah partagent un lien spécial

Daniela Ruah et Eric Christian Olsen | Cliff Lipson / CBS via .

Daniela Ruah et Eric Christian Olsen sont plus que des co-stars,

ce sont aussi des beaux-parents. Ruah est marié au frère d’Olsen, David

Paul Olsen. David est un cascadeur (et le doublé de son frère) sur NCIS:

Los Angeles. Olsen a présenté Ruah à son frère après avoir réalisé les deux

avaient de mauvaises relations avec les autres.

Il a dit

Queen Latifah, il veut juste le meilleur pour deux personnes qui lui tiennent à cœur. “[Daniela]

sortait avec ce gars qui était horrible, et [David] sortait avec cette fille qui était

affreux, et ils n’étaient pas eux-mêmes », a déclaré Olsen dans son interview.

Comment Eric Christian Olsen rend les écrous de Daniela Ruah

Olsen et Ruah s’entendent bien, mais ils s’ennuient parfois. Il a expliqué qu’il avait cette habitude ennuyeuse qui rend sa belle-sœur très frustrée.

“Nous avons cette chose sur le spectacle, beaucoup de fois dans le spectacle, la dernière ligne de la scène se termine par [this camera clicking noise], A déclaré Olsen à la reine Latifah. “Et c’est la fin de la scène, alors ça sort avec cette jolie photo en noir et blanc. Et donc, ce qui se passe, c’est qu’ils en écrivent un pour [Ruah]. Elle aura la dernière ligne et ensuite j’améliorerai toujours quelque chose après. ” Ruah est intervenue pour dire que quand Olsen fait cela, cela la rend «folle».

Ruah déteste chaque fois qu’Olsen décide d’improviser à la fin de

la scène car elle perd l’occasion d’avoir la dernière ligne. “Je suis vaine. Je voudrais

aimer avoir ce dernier moment devant la caméra », a plaisanté Ruah. “Tu sais, [it’s] la

dernière chose que les gens voient avant de faire du commerce. C’est une chose positive. ”

Olsen dit qu’il continue de le faire parce qu’il obtient un coup de pied de voir Ruah

réaction frustrée par la suite.

Daniela Ruah dit qu’il est parfois difficile d’embrasser Eric Christian Olsen à l’écran

Daniela Ruah et Eric Christian Olsen | Michael Yarish / CBS via .

En 2015, lors d’une autre interview sur The Queen Latifah Show, Ruah a discuté de ce que c’était que d’embrasser son beau-frère lors des scènes de NCIS: Los Angeles. Lorsque la reine Latifah a demandé si les scènes de baisers étaient gênantes, Daniela a répondu que oui, mais elle fait de son mieux pour se concentrer sur le travail et s’assurer que les téléspectateurs sont divertis:

La réponse évidente serait oui [it’s weird to kiss Olsen], mais en même temps, nous sommes tellement investis dans nos personnages, et nous sommes tellement intéressés que le public a suivi ces personnages, et il est content de ce qui se passe dans la série.

Nous essayons de rester fidèles à cela plus que toute autre chose. Dave est dans l’entreprise, et la femme d’Eric est actrice, elle est dans l’entreprise, et je pense que tout le monde sait à quoi cela ressemble.

