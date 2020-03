La chose la plus folle que Johnny Depp ait jamais faite implique 3 millions de dollars, un canon et les cendres de quelqu’un

Johnny Depp est connu pour de nombreux films et réalisations, mais c’est son amitié avec Hunter S. Thompson qui se démarque. Il n’est pas inconnu que les célébrités soient interrogées sur la façon dont elles passent leur temps libre et leurs finances. Cela sonne particulièrement vrai pour la star de cinéma populaire Depp. Depp et Thompson étaient connus pour vivre la vie en grande partie. Découvrez les raisons pour lesquelles Depp a dépensé 3 millions de dollars en canon et ce qu’il a dû faire avec Thompson.

Qui est Hunter S. Thompson?

Joyeux #WorldBookDay

Nous avons décidé de demander à nos onze quels sont leurs livres préférés…

Mille splendides soleils – Khaled Hosseini

Maison des feuilles – Mark Z. Danielewski

Peur et dégoût à Las Vegas – Hunter S Thompson

Méditations – Marc Aurèle

1984 – George Orwell pic.twitter.com/378bMC59Vr

– 11: FS (@ 11FS) 5 mars 2020

Thompson est né dans le Kentucky en 1937. À l’époque, personne ne savait quel impact Thompson aurait sur le monde et la société. Le père de Thompson est décédé alors qu’il était relativement jeune et sa mère a lutté contre l’alcoolisme. Son éducation moins que parfaite a surtout provoqué des défis pour Thompson à un jeune âge. Il se retrouvait souvent étiqueté comme le farceur ou prenant des décisions troublantes. Cependant, indépendamment de ses manigances, Thompson a toujours fait de l’écriture une priorité.

Dès son jeune âge, Thompson était passionné d’écriture. Le travail acharné et le véritable intérêt de Thompson l’ont amené à être accepté comme membre de l’Athenaeum Literary Association. Son inspiration et son engagement envers son métier sont probablement ce qui l’a aidé à s’éloigner trop loin de la jeunesse.

Thompson a trouvé sa niche dans le journalisme américain. Au fil des ans, il a exploré de nombreux endroits différents tout en assumant diverses tâches. C’est son travail des années 1970 qui a mis Thompson sur la carte. La carrière et la renommée de Thompson ont considérablement augmenté avec la publication de Fear and Loathing à Las Vegas. Le roman raconte une histoire compliquée et intrigante qui dépeint le «rêve américain» des années 1960.

Outre l’écriture de romans, Thompson travaillait souvent et fréquemment pour des publications comme Rolling Stone. Étonnamment, il n’a pas fallu longtemps à Thompson pour développer son propre style de journalisme. L’élimination de l’objectivité et la véritable intégration dans l’histoire étaient les marques de fabrique de cette forme de journalisme. À cause de Thompson, le «journalisme gonzo» prenait le monde d’assaut.

Johnny Depp | Stéphane Cardinale – Corbis / Corbis / .

Comment Hunter S. Thompson et Johnny Depp se sont-ils rencontrés?

Thompson était un homme qui vivait en grande partie et sans vergogne. Rétrospectivement, il est tout à fait logique que Thompson devienne de si bons amis avec l’acteur populaire Depp. Depp était en train de développer une identité et une réputation qui correspondaient à sa personnalité somptueuse et gigantesque. Au fil du temps, Depp a dépensé une somme alarmante d’argent sur une variété de choses. Il a été partagé que Depp a dépensé 18 millions de dollars pour un yacht et environ 30 000 $ par mois pour le vin. Ce ne sont que deux des chiffres astronomiques qui témoignent des habitudes de dépenses de Depp.

Thompson et Depp se sont immédiatement connectés lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois en 1994. Depp a partagé que leurs origines méridionales et leur amour pour la littérature les avaient immédiatement liés. Qu’ils l’aient réalisé ou non, lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois cette nuit fatidique à Woody Creek Tavern, ce fut le début d’une nouvelle ère. Depp est devenu un ami précieux et membre du «Too-Much-Fun-Club». Parfois, Depp vivait même avec Thompson. Il existe de nombreuses façons de décrire la relation bien-aimée, mais Depp partage qu’en fin de compte, ils étaient comme des frères.

Pourquoi Johnny Depp a-t-il dépensé trois millions de dollars pour un canon?

En 2005, Thompson a mis fin à sa vie. Pour tant de gens, cette nouvelle a été un choc. Les amis et les familles de Thompson ont eu du mal à comprendre la tragédie tout en pleurant l’icône adorée. À la manière typique de Thompson, il prévoyait de faire les choses à sa façon. Des problèmes médicaux empêchaient Thompson de vivre sa vie pleinement et comme il le voulait. Thompson a laissé une lettre infâme et des plans détaillés pour ses funérailles. Une partie de ces détails incluait l’utilisation d’un canon pour projeter ses cendres dans le monde. La demande semblait absolument ridicule et peut-être même un peu dangereuse. Heureusement, Thompson savait qu’il pouvait compter sur Depp même lorsque Thompson n’était plus là. Depp était heureux de dépenser 3 millions de dollars pour honorer la vie et les souhaits de l’un de ses plus proches confidents. Après tout, Thompson sera toujours l’un des plus grands noms du monde littéraire.