La chose que Nicole Kidman a exigée dans son Prenup avec Keith Urban

Nicole Kidman est l’une des actrices les plus populaires au monde et est apparue dans une grande variété de films au cours des dernières décennies – du Moulin Rouge à la série à succès HBO Big Little Lies.

Kidman est réputée pour sa capacité d’actrice et sa beauté époustouflante, mais l’actrice acclamée a également fait la une de sa vie personnelle. Elle a été connectée à certains des plus grands noms de l’industrie du divertissement et est dans un mariage à long terme avec le chanteur country Keith Urban.

Bien que leur mariage semble avoir été pacifique, il y a certainement des aspects intéressants à leur partenariat – en particulier le mariage que les deux ont signé avant leur mariage.

Nicole Kidman et Tom Cruise ont vécu un divorce très médiatisé

Nicole Kidman | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

En 1989, Nicole Kidman était une actrice en herbe lorsqu’elle a rencontré la star de cinéma américaine Tom Cruise. Les deux ont commencé une parade nuptiale et se sont mariés en 1990. Ils ont ensuite adopté deux enfants et joué ensemble dans plusieurs films.

Pendant des années, Kidman et Cruise ont été le couple de célébrités le plus sexy du monde. Malheureusement, en 2001, Tom Cruise a demandé le divorce de Kidman et les deux se sont séparés.

On ne sait jamais exactement pourquoi les deux superstars se sont séparées, mais Kidman a dit qu’elle était aveuglée par le dépôt du divorce et qu’il lui a fallu «très longtemps pour guérir» après le divorce. Pourtant, quelques années seulement après sa séparation de Cruise, elle a rencontré l’homme qui devait être l’amour de sa vie.

Quand Nicole Kidman et Keith Urban se sont-ils mariés?

En 2005, Nicole Kidman et Keith Urban se sont rencontrés au gala G’Day USA. Les deux superstars australiennes se sont reconnectées plusieurs mois plus tard et ont commencé à sortir ensemble. Les choses ont évolué rapidement entre eux et ils se sont mariés le 25 juin 2006. Le mariage a été une grande affaire, avec plus de deux cents invités, dont beaucoup de célébrités comme Naomi Watts.

Quelques mois seulement après leur mariage, Urban a commencé une cure de désintoxication pour abus de drogue et d’alcool. Ce séjour en réadaptation n’était pas le premier d’Urban – il a admis avoir abusé de drogues et d’alcool tout au long des années quatre-vingt-dix avant d’entrer en réadaptation en 1998 et de rechuter finalement après son mariage avec Kidman.

Urban a été très ouvert sur le fait que c’est l’influence de Kidman qui l’a finalement aidé à devenir sobre en organisant une intervention et en l’envoyant en cure de désintoxication peu après leur mariage afin qu’il puisse affronter ses démons.

Que précise le contrat de mariage de Nicole Kidman avec Keith Urban?

Nicole Kidman n’a certainement pas beaucoup de tolérance à l’abus de drogues ou d’alcool. Dans l’accord prénuptial entre elle et Urban, il a déclaré que la chanteuse country recevrait 600 000 $ par an pour chaque année où ils étaient ensemble, mais seulement si Urban n’utilisait pas de stupéfiants illégaux ou ne buvait pas excessivement.

Selon certaines informations, Urban est sobre depuis sa dernière fois en cure de désintoxication, il est donc définitivement prêt à collecter les gros sous. Il se débrouille plutôt bien par lui-même – la valeur nette d’Urban est actuellement d’environ 75 millions de dollars et ne fait qu’augmenter.

Nicole Kidman, quant à elle, vaut 250 millions de dollars en raison de ses plusieurs décennies de travail en tant que grande star hollywoodienne. Elle ne ralentit pas de si tôt non plus – elle travaille également en tant que productrice de films, ce qui contribue certainement à augmenter son salaire annuel.

Bien que le mariage d’Urban et de Kidman soit solide comme le roc, leur mariage est relativement solide, ce qui aidera à protéger les deux stars en cas de problème entre elles. Restez à l’écoute de Showbiz Cheat Sheet pour toutes les dernières nouvelles de Nicole Kidman!