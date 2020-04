La cinéaste Odette Schwegler discute de son nouveau film «Tin Soldiers»

Showbiz Cheat Sheet a discuté avec la productrice et réalisatrice sud-africaine Odette Schwegler à propos de son documentaire Tin Soldiers, qui a été présenté pendant le festival du film FirstGlance LA 2020. Le film met en lumière ceux qui souffrent de Fibrodysplasia Ossificans Progressiva. Voici un aperçu de notre conversation avec Schwegler.

Showbiz Cheat Sheet: Comment avez-vous décidé de faire le documentaire Tin Soldiers?

Cinéma en Allemagne | Georg Wendt / alliance photo via .

Odette Schwegler: L’histoire est que je suis un

journaliste d’investigation de formation et de carrière en Afrique du Sud depuis près de 20 ans

années. J’ai contribué à notre équivalent de 60 minutes. Nous avions l’habitude de nous associer

avec 60 minutes dans les premiers jours du spectacle. Il y a environ 10 ans, nous

faisaient une série d’histoires médicales, dont certaines aux États-Unis. Un

des histoires que nous avons faites était un focus sur la FOP.

À travers cette histoire, nous avons rencontré certaines des familles les plus incroyables,

dont la famille Cali. À l’époque, Amanda Cali était et est la mère

d’une personne atteinte de FOP. Il a été diagnostiqué quand il avait cinq ans, mais il a maintenant 15 ans.

d’être le journaliste phare de cette histoire. L’histoire est restée avec moi pour beaucoup

années.

Il y a environ un an et demi, Amanda m’a appelé et m’a dit

des choses intéressantes se passaient au Brésil. Il y a eu une réunion des

et des familles brésiliennes pour la première fois, et se demande si cela pourrait être le

début d’un documentaire. En tant que conteur et cinéaste, parfois une histoire juste

vient et vous attrape par le cœur, et ce fut l’une de ces histoires.

Amanda Cali n’est pas seulement une inspiration; elle est au volant

derrière le mouvement de défense des patients FOP dans le monde. Elle est un

co-exécutive sur le film, et elle est une lumière principale et une inspiration derrière

trouver des patients non diagnostiqués.

CS: Qu’est-ce que Fibrodysplasia Ossificans Progressiva?

OS: En termes simples, la FOP est une condition dans laquelle le

les muscles, les ligaments et les tissus mous du corps se transforment progressivement en os. Afin que les gens

former un deuxième squelette et se retrouver finalement coincé et immobilisé dans leur

squelette. Dans de nombreux cas, la condition n’est pas diagnostiquée ou mal diagnostiquée.

Cette condition est l’une des plus intrigantes, ultra-rares

conditions connues de l’homme. C’est la seule condition, d’après ce que je comprends,

où un organe de votre corps se transforme en autre chose. Notre cœur ne peut pas devenir

nos poumons, nos yeux ne peuvent pas devenir nos oreilles, mais dans cet état, votre

les ligaments, vos muscles, vos tendons, vos tissus mous deviennent des os. Afin qu’ils

se transformer en un organe complètement différent. C’est un os bon et sain, c’est juste

dans des endroits où ça ne devrait pas être.

CS: Y a-t-il eu un tournant ou un événement

vous a incité à aller de l’avant avec le documentaire Tin Soldiers?

OS: Il y a eu tellement de tournants. Lors de ma première rencontre avec Amanda Cali, qui est une mère incroyable et une défenseure des patients, je lui ai demandé: «Comment avez-vous expliqué à votre enfant de cinq ans qu’il souffrait de cette terrible maladie?» Et elle m’a dit qu’elle lui avait dit:

Vous savez comment votre dos est grand et raide comme un soldat de plomb? Ça va juste devenir plus comme ça. Et comment vos bras sont droits et forts comme un soldat de plomb? Ça va juste devenir plus comme ça. Et comment ton cœur est courageux comme un soldat de plomb? Eh bien, vous êtes courageux, vous êtes un guerrier et vous vaincrez.

Et pour moi en tant que jeune maman, j’ai été tellement frappée par cette énormité de profondeur chez une mère qui ne transfère pas sa propre douleur. J’ai réalisé qu’il y avait plus à dire que l’histoire que je racontais à l’époque.

CS: Que fait la communauté médicale pour trouver un traitement

pour FOP?

OS: Quand j’ai rencontré cette histoire pour la première fois il y a une décennie, ils n’étaient même pas près du traitement. Maintenant, nous sommes au bord de plusieurs traitements avec des médicaments et des essais cliniques. Il y a des gens incroyables dans le monde qui travaillent sur cette condition.

Les pionniers sont vraiment sortis de la Penn Medical School, dirigée par le Dr Fred Kaplan et Eileen Shaw. C’est dans ce laboratoire que le gène responsable de tout cela a été découvert en 2006. Et maintenant, de nombreuses sociétés pharmaceutiques travaillent sur un traitement potentiel. Il y a eu beaucoup de progrès vers sinon une guérison puis certainement vers un traitement ou un cocktail de traitements.

Suivez Sheiresa @SheiresaNgo