La Clean Liquor Company de Spencer Matthews reçoit 2 millions de dollars

Spencer Matthews Clean Liquor Company a été soutenu pour 2 millions de livres sterling par une société d’investissement mondiale.

La marque à faible teneur en alcool de Spencer Matthews, The Clean Liquor Company, a été soutenue pour 2 millions de dollars par une entreprise américaine.

L’ancienne star de “ Made in Chelsea ” a été inspirée pour lancer sa nouvelle entreprise spécialisée dans un gin à ultra faible teneur en alcool appelé CleanGin, qui est à 1,2%, après être devenu sobre en 2018, afin qu’il puisse être un meilleur mari pour sa femme Vogue Williams et papa à leur fils Theodore, maintenant âgé de 17 mois.

Et la société de la star de téléréalité âgée de 31 ans a maintenant reçu un financement de la société d’investissement californienne Lightspeed Venture Partners et a battu la concurrence de 50 autres marques pour “devenir le leader mondial dans la catégorie des alcools faibles et sans alcool”.

Le père de l’un a commenté: “La Clean Liquor Company est née de la passion de rendre positifs les produits sans alcool et à faible teneur en alcool.

“Plutôt que non-alcoolique, sans saveur, sans plaisir, nous voulions créer quelque chose qui répondait à la demande de qualité et de saveur mais sans les effets négatifs de l’alcool.”

Nicole Quinn, partenaire chez Lightspeed Venture Partners, a ajouté: “Je recherche des entreprises qui font les choses différemment, mais qui ne sont pas seulement perturbatrices mais représentent plutôt un changement de comportement générationnel. Nous voulons bâtir une entreprise à long terme. Et si cette entreprise est l’affaire d’une célébrité, le plus important est la véritable authenticité. ”

CleanGin – qui est vendu à Sainsbury’s au Royaume-Uni – a déjà “vendu deux fois”.

L’objectif est de s’étendre à des pays comme l’Inde, Singapour, l’Australie et l’Amérique.

Spencer avait précédemment déclaré qu’il mettait toute son énergie à faire de l’entreprise un succès parce que l’entreprise devait “l’écraser”.

Il a dit: “Cette entreprise doit la casser et doit être la meilleure. Sinon, j’aurais échoué lamentablement.

“J’avais pris la décision de ne pas boire ou au moins de changer radicalement ma relation avec l’alcool. J’ai commencé à penser:” Je me demande si le gin sans alcool est possible? ” Et j’ai commencé dans cette voie il y a environ un an. “

