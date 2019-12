'la colle pour nous est Jésus

L'actrice Candace Cameron Bure sait ce qui unit son mariage: Jésus.

Cameron Bure, qui joue dans la Fuller House de Netflix, est mariée à son mari, Valeri Bure, depuis plus de deux décennies. Et ils savent ce qui fonctionne pour eux. À venir, apprenez sur quoi d'autre que la foi sur laquelle elle et son mari comptent pour maintenir leur mariage fort.

Cameron Bure et son mari se disputent mais «revenons à la Bible»

Le mariage de longue date de Cameron Bure ne signifie pas qu’elle et son mari n’ont pas leurs différences de temps en temps. Lors de sa participation aux Nickelodeon Kids’s Choice Awards en mars 2018, Cameron Bure, 43 ans, a déclaré aux gens qu’elle et Valeri se tournaient vers la Bible quand ils se disputaient.

Candace Cameron Bure et Valeri Bure le 29 avril 2016 | Larry French / . pour Capitol File Magazine

«La réalité est que le ciment pour nous, c'est Jésus», a-t-elle dit lorsqu'on lui a demandé ce qui maintenait son mariage. "C'est la Bible. Vous savez, quand il y a des disputes ou que nous compromettons et d'une certaine manière, c'est toujours comme: «Eh bien, revenons simplement à la Bible.» C'est le fondement pour nous. »

«Il ne s'agit donc pas de gagner ou de perdre. Mais faire ce voyage ensemble », a-t-elle ajouté.

Ils prennent des vacances en couple: «Nous voulons du temps seul»



Cameron Bure et son mari sont parents de trois enfants; une fille Natasha, 21 ans, et deux fils, Lev, 19 ans, et Maksim, 17 ans. Alors qu'ils aiment les sorties en famille – Cameron Bure publie la photo de famille occasionnelle sur son Instagram – le couple se fait un devoir de passer du temps ensemble juste les deux .

"Je viens de rentrer de Suisse il y a deux jours avec mon mari", a-t-elle déclaré lors de l'événement. «Nous avons eu de petites vacances de cinq jours, alors c'était merveilleux. Nous aimons voyager et nous éloigner de tout ici chez nous à Los Angeles, et de nos enfants, autant que nous les aimons. Nous voulons du temps seul, tu vois ce que je veux dire? Et nos enfants aussi sont plus âgés. »

Elle a rencontré son mari par le biais d'une co-star de «Full House»

Cameron Bure a rencontré son mari grâce à Full House. Son co-vedette, Dave Coulier, l'a invitée à un match de hockey caritatif en 1995. À l'époque, Valeri était une joueuse de hockey professionnelle qui se trouvait par hasard à l'événement.

"Nous regardions ces deux hommes mignons sur la glace, et je me disais:" Je veux rencontrer celui-là, le blond ", qui était Val", a déclaré Cameron Bure à Us Weekly en 2014.

Coulier les a présentés et les deux ont réussi.

«Nous avons rendez-vous le lendemain, et en moins d'un an, nous nous sommes fiancés», se souvient-elle. Le couple s'est marié le 22 juin 1996 et a accueilli sa fille deux ans plus tard.

Dans un article de fête de la Saint-Valentin le 14 février 2019, Cameron Bure a parcouru le chemin de la mémoire. Elle a partagé une photo d'elle et Valeri lors de leur «deuxième rendez-vous» – on dirait qu'ils sont allés patiner – à côté d'une photo plus récente. L'actrice qui a joué dans de nombreux films Hallmark Original a sous-titré le message: «25 ans ma Valentine -P.S. cette première photo est notre deuxième rendez-vous. "

Espérons que Valeri fera une apparition dans un épisode de Fuller House dans la dernière saison de l'émission!