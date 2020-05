La collection de timbres de 100 millions de livres sterling de la reine Elizabeth présente des trouvailles rares, mais il manque le timbre le plus célèbre du monde

La reine Elizabeth est bien connue pour collectionner des corgis, des chevaux et des tenues aux couleurs vives, mais les fans royaux peuvent ne pas se rendre compte qu’elle est aussi une passionnée de timbres. La monarque de 94 ans est assez fière de sa collection et il se trouve que le passe-temps n’est pas seulement un peu amusant – c’est aussi assez lucratif.

Dans le cas peu probable où la monarchie serait abolie demain et que le financement des contribuables se tarirait du jour au lendemain, la reine devrait puiser dans sa richesse personnelle pour survivre. Et en plus de ses propriétés, de sa collection d’art et de sa cache de bijoux chère, Sa Majesté possède également environ 100 millions de dollars d’actifs en timbres.

Reine Elizabeth | TOLGA AKMEN / POOL / . via .

La reine Elizabeth aime montrer sa collection de timbres

La plupart des visiteurs de Buckingham Palace s’attendront à se voir offrir une tasse de thé avec la reine, mais ils pourraient être légèrement surpris lorsque Sa Majesté trottinera son impressionnante collection de timbres pour se montrer. Pourtant, selon un expert royal, c’est exactement ce qu’elle aime faire.

“La reine aime montrer sa collection de timbres aux visiteurs, disent les chefs d’État qui restent au palais de Buckingham”, a déclaré Phil Dampier à Fabulous Digital, comme le rapporte The Sun.

«C’est une de ses fiertés et joies, non seulement parce qu’elle possède

certains des timbres les plus précieux au monde, mais aussi parce qu’elle s’est appuyée sur

trésor familial et sent qu’elle a fait son père et les précédents monarques qui

possédait fier. “

Reine Elizabeth | Lisa Sheridan / Studio Lisa / .

La reine ne possède pas le timbre le plus célèbre du monde

Bien que sa collection comprend plusieurs rares et précieux

trouve, la reine Elizabeth n’a pas un timbre très célèbre qu’elle aimerait sans aucun doute

posséder. Il s’agit du très convoité Guyane britannique 1c magenta de 1856, dont

il n’y a qu’une seule version survivante dans le monde.

Le timbre a récemment été vendu pour 9,8 millions de dollars chez Southeby’s

célèbre

créateur de chaussures Stuart Weitzman. Comme la reine, Weitzman est un passionné

collectionneur, un hobby qu’il aime depuis son enfance.

Un timbre rare complèterait la collection de la reine

Timbre de Guyane britannique d’un cent magenta | Oli Scarff / .

Ce n’est pas seulement que Sa Majesté veut le timbre en raison de sa valeur – ce timbre unique est la dernière pièce pour compléter sa collection de timbres impériaux britanniques. Il s’agit d’une collection de timbres liés au Royaume-Uni et au Commonwealth britannique.

Même si elle n’était pas prête à dépenser plus de 9 millions de dollars pour

la pièce manquante, la reine Elizabeth convoite sans aucun doute ce timbre manquant unique

pour sa collection très impressionnante.

La collection de timbres royaux a été transmise par

générations

George VI | Kurt Hutton / .

Bien que la reine Elizabeth ait élargi sa collection de timbres,

la plupart de ses timbres précieux lui sont venus par héritage.

Les membres de la famille royale collectionnent des timbres depuis 1864 et le premier collectionneur connu a été le prince Alfred. Il a finalement vendu sa collection à son frère Edward VII, qui l’a ensuite donnée à son fils, George V. Les timbres précieux ont été si appréciés que chaque monarque a employé un conservateur officiel pour les gérer.

George V était également un collectionneur sérieux et a été élu

vice-président honoraire de ce qui deviendra plus tard la Royal Philatelic Society of

Londres. Son fils George VI était le père de la reine Elizabeth et finalement, le

une collection de timbres lui parvint à travers lui.