La commande de petit-déjeuner préférée de la femme pionnière Ree Drummond au Mercantile n’est pas ce que vous attendez

Il y a quelque chose de si agréable à regarder The Pioneer Woman Ree Drummond à la télévision. Peut-être que c’est sa personnalité rafraîchissante et terre-à-terre ou comment elle est si indéniablement bonne pour concocter de copieux repas de campagne. Quelle que soit la raison, les fans ne peuvent pas en avoir assez.

Drummond jouit d’une reconnaissance de nom nationale grâce à sa nourriture

Spectacle en réseau, The Pioneer Woman, ainsi que plusieurs livres et un

ligne de produits chez Walmart. Mais Drummond est le plus célèbre dans sa petite ville natale de

Pawhuska, Oklahoma. On pourrait même dire qu’elle est une célébrité locale.

Ree Drummond | Monica Schipper / . pour The Pioneer Woman Magazine

«The Pioneer Woman» gère un restaurant à Pawhuska

Le restaurant Mercantile de Drummond (surnommé «The Merc») à Pawhuska est une destination touristique étonnamment populaire. Il est situé à des heures de toute grande ville, mais cela n’empêche pas les fans de s’y rendre pour faire du shopping, manger et, espérons-le, avoir un aperçu de l’animatrice de télévision elle-même. Même des années après la grande ouverture, les fans font la queue pendant des heures pour le rare privilège de dîner dans ce hotspot local.

Drummond et son mari Ladd ne sont pas tous les jours au restaurant

jour, mais ils font des apparitions périodiques quand ils ont le temps. Récemment, le

Pioneer Woman a partagé une photo sur son Instagram montrant exactement ce qu’elle

aimé commander pour le petit déjeuner.

Ree Drummond a choisi un petit-déjeuner non traditionnel sur le

menu

L’auteure de livres de cuisine de 51 ans est connue pour son classique,

de précieuses recettes que presque tout le monde peut préparer à la maison. Mais pour sa commande à

The Merc, Drummond a choisi

quelque chose d’un peu plus décalé par rapport à ce qu’elle prépare normalement.

Voir ce post sur Instagram

Nous avons eu un rare petit-déjeuner avec Ladd ce matin dans notre restaurant. J’ai eu du Migas (avec du guac, de la crème sure, du Pico de Gallo et des pommes de terre au petit déjeuner) et un biscuit avec de la confiture, ce qui était tellement inutile et délicieux. Ha. Pendant ce temps, Ladd a pris le petit déjeuner aux crêpes et j’ai glissé une bouchée. D’accord, deux bouchées. C’était amusant d’être à @pwmercantile avec la foule du petit déjeuner, et j’ai eu du bon temps avec mon cow-boy. Et bien, c’était trois bouchées.

Un message partagé par Ree Drummond – Pioneer Woman (@thepioneerwoman) le 24 février 2018 à 14 h 48 HNP

À son rendez-vous romantique pour le petit-déjeuner, Drummond a partagé qu’elle avait commandé Migas, un plat de petit-déjeuner tex-mex à base de guac, de crème sure, de Pico de Gallo et de pommes de terre de petit-déjeuner. Elle avait également un biscuit avec de la confiture sur le côté.

Mais ce n’est pas tout. Drummond

a également dit qu’elle avait volé quelques bouchées du petit-déjeuner plus traditionnel aux crêpes de Ladd. le

la photo a fait ressembler à une manière copieuse et délicieuse de commencer la journée!

Ses brioches à la cannelle sont légendaires – et elles sont aussi au menu

Drummond est connue pour elle

modestie et ne se vante généralement pas, mais quand elle a un coup, elle n’a pas peur

pour le partager. La femme pionnière a déclaré officiellement ses rouleaux de cannelle

sont «les

meilleur au monde “, et heureusement pour tous ceux qui visitent The Merc, ils sont disponibles

au menu.

Même si Drummond ne l’a pas fait

commander des petits pains à la cannelle lors de son récent petit-déjeuner, il est facile d’imaginer

qu’elle encouragerait les visiteurs à essayer les friandises gluantes et collantes au moins une fois

lors de la visite.

Ne vous attendez pas à trouver des bananes chez The Merc

Une chose que tu ne seras pas

pouvez-vous goûter au restaurant The Pioneer Woman? Crêpes à la banane. Ou banane

muffins. C’est parce que Drummond a une haine légendaire des bananes qui est tellement

extrême, elle refuse

pour les manger ou les servir.

«Je déteste, abhorre, déteste et recule à la vue

des bananes », a expliqué Drummond. “Je les ai détestés toute ma vie, même quand

J’étais un bébé… Au cours de mes quarante-deux années sur cette terre, je n’ai jamais mangé

banane entière. J’ai eu des piqûres accidentelles ici et là, dont la moitié étaient

cracher rapidement dans une serviette. “

Donc, pour tous ceux qui prévoient un

voyage au restaurant de Ree Drummond, n’oubliez pas d’essayer les brioches à la cannelle,

les Migas, et jamais, jamais dire le mot banane!