La condition de rire «Joker» de Joaquin Phoenix est un vrai trouble

Le rôle de Joaquin Phoenix dans Joker lui a valu quatre récompenses majeures et a suscité une controverse considérable sur la nature sombre du film. Pour Phoenix, la controverse n’a rien de nouveau et il a déjà fait face à des problèmes graves et difficiles.

Au tour de Phoenix, le Joker a été salué comme un chef-d’œuvre. Il montre la quête d’acceptation du personnage et sa descente dans la folie et la violence.

Il s’avère que la lutte du Joker reposait en partie sur un véritable désordre. Les épisodes de rire incontrôlés sont typiques d’un trouble avec lequel certaines personnes luttent.

Comment «The Joker» est né

Dans Joker, les téléspectateurs ont vu comment l’un des principaux ennemis de Batman a été créé. Il suit le parcours d’un homme appelé Arthur Fleck, et comment sa maladie mentale, son isolement et son manque de soutien l’ont amené à se tourner vers la violence.

À un moment donné dans le film, le travailleur social du personnage lui dit que son programme de traitement a été supprimé parce que les fonds dont il dépend ont été coupés. Elle lui dit que les responsables ne se soucient pas des gens comme lui.

Après cela, Fleck porte une carte pour montrer aux gens quand il rit de manière inappropriée. Il dit: «Pardonnez mon rire. J’ai une condition. “

La carte ne semble pas rassurer les gens, et Fleck devient encore plus isolé et rejeté. Mais il s’avère que son état n’est pas une invention hollywoodienne. Il est basé sur une condition réelle qui affecte environ 1 million de personnes aux États-Unis.

L’affect pseudobulbaire (PBA) est une condition réelle

Les personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral, une lésion cérébrale ou qui vivent avec des conditions neurologiques comme la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques développent parfois une APB. Bien que davantage de recherches soient nécessaires, on pense qu’elles sont causées par une interruption de la communication entre le lobe frontal et d’autres zones du cerveau. Ces parties du cerveau – le cervelet et le tronc cérébral – aident à réguler les réflexes. Cela affecte la façon dont les gens expriment leurs émotions.

Les personnes atteintes de PBA réagiront aux émotions normales avec des rires incontrôlables ou des pleurs. Lorsque ces explosions se produisent à des moments inappropriés, d’autres personnes se sentent mal à l’aise. Les personnes atteintes de PBA peuvent se retrouver isolées, à la fois parce qu’elles se sentent gênées par leur état et parce que d’autres personnes ne savent pas comment réagir.

Le comportement du Joker a été inspiré par PBA

Joaquin Phoenix | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Todd Phillips, qui était le réalisateur et co-scénariste de Joker, avait PBA à l’esprit lors de la création d’Arthur Fleck. Il a même montré à Phoenix une vidéo d’une personne atteinte de cette maladie lorsqu’ils se sont rencontrés pour parler de son personnage. Mais alors que Phoenix se préparait à jouer le rôle, il en vint à penser que son état était quelque chose de beaucoup plus compliqué.

«J’ai pensé au film comme un commentaire sur l’humour dans notre culture PC. Quelqu’un qui n’était pas en contact avec le monde, qui riait à l’école de quelque chose d’horrible qui s’est produit », a-t-il dit. “Je n’ai jamais décidé lequel c’était, mais j’ai aimé l’idée que c’était peut-être sa vraie nature émergente que d’autres personnes essayaient de supprimer.”

De toute évidence, Arthur Fleck souffrait de bien plus que la PBA, car devenir un fou meurtrier n’est même pas proche des symptômes de la maladie. Tout le monde ne connaît pas la forme grave de la maladie, donc ce n’est même pas toujours perceptible. De nombreuses personnes qui vivent avec lui sont capables de contrôler leurs symptômes avec des techniques telles que la respiration profonde, le changement de position, la distraction par des tâches telles que le comptage et la relaxation consciente de leur front et de leurs épaules.

Espérons que le rire incontrôlé du Joker n’augmentera pas l’inconfort des gens autour de ceux qui vivent avec la PBA. Après tout, l’un des thèmes importants du film est la douleur que cela peut causer lorsque les gens sont exclus et blessés.