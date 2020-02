La confession de maman de Kate Middleton gagne les fans royaux

La culpabilité de maman est réelle – même pour les membres de la famille royale, a admis Catherine, la duchesse de Cambridge. Lors d’une nouvelle interview en podcast, Kate a avoué quelque chose avec laquelle de nombreuses mères ont du mal et a conquis les fans royaux d’une manière nouvelle en montrant à quel point elle est comparable.

Prince William et Kate Middleton | Ben Birchall – Piscine WPA / .

La duchesse sait à quoi ressemble la culpabilité de maman

En tant que maman de trois jeunes enfants qui a également des engagements envers la famille royale, Kate sait très bien qu’elle ne peut pas toujours être là pour ses enfants. Les mères qui travaillent savent à quel point cette lutte peut être réelle et la duchesse admet que même si elle n’a pas un travail typique, elle sent toujours que la culpabilité de la mère s’infiltre.

Elle a fait des aveux lors d’une interview pour le podcast Happy Mum, Happy Baby. Lorsqu’on lui a demandé si elle se sentait déjà coupable, elle a répondu: “Oui, absolument – et toute personne qui n’est pas mère ment en fait!”.

Kate a déclaré à l’animatrice Giovanna Fletcher: «Oui, tout le temps. Vous savez, même ce matin, en venant à la visite de la crèche ici, George et Charlotte étaient comme, «Maman, comment pourriez-vous ne pas nous déposer à l’école ce matin?»

Kate a partagé comment les mamans assument cette culpabilité

La vie de Kate n’a rien à voir avec la maman moyenne (elle a partagé comment poser pour des photos après l’accouchement était une expérience «terrifiante»), mais elle vit toujours ces moments conflictuels. «C’est un défi constant. Vous l’entendez maintes et maintes fois de la part des mamans, même des mamans qui ne travaillent pas nécessairement et qui ne sont pas obligées de jongler entre la vie professionnelle et la vie de famille », a-t-elle noté.

Lorsque Fletcher a ajouté: «Il y a toujours quelque chose à ressentir

coupable, »acquiesça Kate, expliquant:« Exactement! Et toujours une sorte de questionnement

vos propres décisions et vos propres jugements et des choses comme ça, et je pense

cela commence à partir du moment où vous avez un bébé! “

Elle était très malade pendant ses grossesses

Pendant le podcast, Kate a également partagé sa grossesse

expériences et comment ces temps étaient difficiles pour elle et le prince William.

Elle souffrait d’une grave nausée matinale appelée Hyperemesis Gravidarum

au cours de ses trois grossesses.

“J’ai de très mauvaises nausées matinales, donc je ne suis pas

la plus heureuse des femmes enceintes », a-t-elle expliqué. «Beaucoup de gens l’ont

bien, bien pire, mais c’était définitivement un défi. Pas seulement pour moi mais aussi pour

vos proches autour de vous, et je pense que c’est le problème, être enceinte et

avoir un bébé nouveau-né et des choses comme ça, affecte tout le monde dans le

famille.”

Le prince William, a-t-elle expliqué, “ne sentait pas qu’il pouvait faire beaucoup pour aider et il est difficile pour tout le monde de vous voir souffrir sans vraiment pouvoir y faire quoi que ce soit.” Elle a qualifié le temps de «complètement pourri», de partage, «j’étais vraiment malade. Je ne mangeais pas les choses que je devrais manger. Mais pourtant, le corps était encore capable de retirer toutes les qualités de mon corps et de développer une nouvelle vie, ce qui, je pense, est fascinant. »

Les fans ont adoré la façon dont elle était si racontable

L’entrevue de podcast de Kate a suscité les éloges de ses fans, avec un tweet: “L’honnêteté et l’ouverture de Kate sont tellement liées” et une autre a noté: “J’ai toujours pensé que ce serait incroyable de s’asseoir et de discuter avec elle en tant qu’ami, et cela était juste comme ça. J’ai adoré. Aime la.”

Son ouverture sur la maternité a parlé à tant de ses fans. Un a tweeté: «J’ai adoré le podcast! C’est si agréable d’entendre Catherine parler si personnellement de ses enfants, de sa grossesse, de ses difficultés avec la «culpabilité de maman», etc. Vous pouvez dire qu’elle et Will ont travaillé dur pour créer consciemment un «foyer heureux» pour leurs enfants et maintenant ils espèrent aider les autres aussi. “