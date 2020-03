La connexion de Britney Spears à Tiger King Sujet Doc Antle Révélé

Avant d’être dans l’actualité pour son rôle dans le documentaire Netflix «Tiger King» sujet Bhagavan “Doc” Antle a été un acteur clé dans un autre jalon de la culture pop: Britney Spears’ 2001 performance aux MTV Video Music Awards.

Au cours du week-end, écrivain Evan Ross Katz a attiré l’attention à de vieilles photos de l’événement, où Antle peut être vu derrière Spears en train de se battre avec un tigre alors qu’elle interprétait “I’m a Slave 4 U.” Le tigre et le serpent avec lesquels elle a tristement dansé ont été prêtés par le fondateur et directeur de la réserve faunique de l’Institut pour les espèces en danger d’extinction et rares.

Dans une interview de 2015 avec Pierre roulante, Antle a rappelé avoir fait partie de la performance.

“Elle a dû monter dans une cage et danser avec un grand tigre adulte”, a-t-il expliqué. “Nous sommes là, en train de tourner, 10 000 personnes criaient et dansaient et le tigre est juste M. Cool. Nous avons fait descendre un gros serpent et danser sur ses épaules.”

Il a également dit qu’il avait travaillé sur des films comme “Ace Ventura”, “The Jungle Book”, “Mr. Magoo” et le clip “Together Again” de Janet Jackson.

Une autre photo des VMA 2003 montre Spears assise à côté d’une femme dont certains disent qu’elle ressemble à Carole Baskin, son sujet “Tiger King”, bien qu’il n’y ait aucune confirmation qu’il s’agit bien d’elle. TooFab a contacté le Big Cat Sanctuary pour commentaires.

Depuis que le document Netflix a été abandonné, Antle a dénoncé la façon dont il a été décrit dans la série, ce qui le décrit comme un leader culte avec plusieurs épouses et petites amies.

“Je n’ai pas de harem”, a-t-il déclaré lors d’un récent entretien avec Oxygène. “Je suis ce qu’ils appellent ‘OFG’ ces jours-ci: vieux, gros et gris. J’embrasse ce personnage et je ne poursuis pas les femmes. Il y a vingt ans, j’étais plutôt un gars fringant mais même alors j’étais ultra conservateur.”

Il a dit qu’il n’avait aucune femme et qu’il était célibataire depuis la mort de sa femme.

“Je ne suis absolument pas marié et je ne l’ai pas été depuis que ma femme est décédée il y a plus de 20 ans”, a-t-il ajouté. “Je ne suis pas mariée et je n’ai certainement pas de femmes. Je suis certainement célibataire et je vis seule dans une maison.”

“Bien sûr, j’ai eu des copines et il y a des filles avec qui j’ai eu des relations qui sont venues et disparues au fil des décennies”, a-t-il poursuivi, affirmant que de nombreuses femmes de la série docu sont les copines de son fils et de ses petits-enfants.

Il a également exprimé sa déception une publication Instagram supprimée depuis appelant “Tiger King” un morceau de “divertissement sensationnel avec des participants rémunérés” et disant qu’il pense qu’il n’était inclus que “parce que Doc Antle a été une personnalité de la faune si importante pendant tant de décennies que son association créerait plus de buzz”.

Barbara Fisher, l’ancien employé et ex-petite amie qui a été interviewé à la caméra à propos de son temps avec Antle dans le document a retweeté sa réponse et a ajouté: “Traduction: Je suis triste que quelqu’un ait vu mes conneries, alors je vais faire semblant était parce que j’étais si célèbre AVANT l’émission Netflix. “

“Tiger King: Murder, Mayhem and Madness” est en streaming maintenant.