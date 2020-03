La connexion de Guzmán au tueur devient plus compliquée dans la saison 3 d’Élite, épisode 2 – Récapitulation

[Spoilers ahead for Élite Season 3 ahead.]

Après la première de la saison frustrante, l’épisode 2 d’Élite est un peu dompteur, mais ne lésine pas sur le drame. Carla fait face aux retombées de ne pas témoigner contre Polo et Lucrecia fait de même avec son 18e anniversaire imminent. Les deux ont la faute de leur père, mais ils ne sont pas les seuls parents à bousculer les enfants. La maman de Rebe entre également dans la tête de Valerio cet épisode, peut-être pour le mieux.

Quant à Samuel et Guzmán, les homonymes de cet épisode, il s’agit de leur haine de Polo et du lien qui s’est formé entre eux. Ce sera soit leur perte, soit leur rocher qui les sauvera plus tard cette saison.

Guzmán et Polo parlent dans la saison 3 d’Élite | Manuel Fernandez-Valdes / Netflix

Lucrecia et Nadia envisagent la même bourse

Dans le dernier épisode, les téléspectateurs ont vu comment le père de Lucrecia a découvert elle et Valerio. Elle n’est plus la fille parfaite aux yeux de son père. Il a dit qu’il ne la garderait dans la maison que jusqu’à l’âge de 18 ans la même année. Cela signifie que si elle veut aller à l’université, elle doit payer elle-même. Pour cette raison, elle envisage maintenant une bourse spéciale mise en place par les mamans de Polo pour un tour complet à l’Université de Columbia.

Cependant, Nadia a également perdu une bourse d’études le dernier épisode grâce à la vidéo d’elle et de Guzmán la saison dernière. C’est sa seule façon de faire un tour complet, et elle sait qu’elle doit battre Lucrecia. Alors que Nadia essaie de faire chanter Lu immédiatement avec les nouvelles de sa relation avec Valerio, Nadia ne le fait pas. Lu lui parle de sa situation et le bon côté de Nadia revient.

Le titre de cet épisode met en évidence l’une des relations les plus solides du moment

Comme indiqué ci-dessus, Samuel et Guzmán ont créé un lien ridiculement fort entre eux à ce stade. De la fin de la saison 2 jusqu’à maintenant, leur amour commun pour Marina les a réunis. C’est pourquoi ça fait mal quand Samuel voit Guzmán se rapprocher de Polo à nouveau; il se sent trahi. Cependant, si vous connaissez Guzmán maintenant, vous savez que tout cela est une ruse.

Polo est tellement désespéré de retrouver l’amitié de Guzmán qu’il ignore complètement ce qu’il a fait à Marina et comment Guzmán a agi. Avec le fait que tous les témoins ont retiré leur témoignage, Polo est tellement prêt à revenir à la situation.

La connexion de Guzmán et Samuel est mise à l’épreuve, cependant, lorsque Polo est inconscient dans la maison de Guzmán. Samuel doit l’enlever, mais Guzmán tue presque son ancien ami. La façon dont le frère et l’ami proche de Marina s’accrochent les uns aux autres montre que peu importe la classe ou combien ces deux-là veulent se distancier, ils partagent un lien incassable. Les deux ont été réunis par Marina. Leur amour pour elle et leur désir de se venger de sa mort.

Ander continue de repousser les gens

La maladie d’Ander n’a en fait rien à voir avec des expériences passées, sexuelles ou quoi que ce soit; il a une leucémie lymphatique aiguë. Il cachait son diagnostic à tout le monde, même à Omar, car le cancer pouvait très bien entraîner la mort. Seul Rebe le sait parce qu’elle l’a surpris en pleurant dans le dernier épisode.

Quand il revient enfin propre, sa mère a peur, mais Omar est prêt à l’aider à se battre. Cependant, Ander le repousse. Omar l’appelle à essayer d’être le “héros romantique” en mettant fin à leur relation, mais Ander ne l’entendra pas. Heureusement, Omar est avec lui de bout en bout et ne part pas si facilement.

Le nouveau gamin, Yeray, fait une pièce pour Carla, mais il semble que ce soit authentique et d’un endroit vraiment authentique. Cependant, Samuel fait également des passes à Carla, presque désespérées à ce stade. Sa mère est partie et il cherche un colocataire à louer, mais il est extrêmement solitaire. Quelque chose me dit que même si Valerio emménage à la fin de cet épisode, cela ne va pas aider son désespoir.

Valerio rejette la suggestion de Rebe d’emménager avec Samuel, Saison 3 ‘Élite’ | Manuel Fernandez-Valdes / Netflix

En fin de compte, la vie de Samuel se porte bien, mais nous ne sommes pas encore plus près de découvrir qui a tué Polo

Cependant, vous savez ce qui aidera Samuel? Déclaration d’affection de Rebe. Bien qu’elle en ait été assez évidente dans le passé, il était trop rattrapé par Carla pour le remarquer. Maintenant, après sa conversation avec Ander, elle plonge. Et même s’il n’est pas aussi passionné au début, les choses s’améliorent pour Samuel.

Même si la mère de Rebe force presque Valerio à avoir des relations sexuelles, elle le fait pour montrer à quel point il est devenu faible. Comme il est accro à faire la fête et à éviter ses responsabilités. C’est ce qui le fait emménager avec Samuel, mais l’aspect troublant pour lui n’est définitivement pas parti.

Nous ne savons toujours pas qui a tué Polo. Le spectacle insinue que Samuel le tue, mais ce serait trop facile. Plus de cette nuit est montrée, et Guzmán ment et semble un peu trop calme. Aurait-il pu se mettre en colère? Nous devrons voir.