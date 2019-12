La connexion surprenante entre 'Blue Bloods' et Marvel Movies

Dans le monde du showbiz, il est courant d'avoir des chaînes de connexion entre les professionnels de l'industrie et les différentes propriétés des médias. Connecter Blue Bloods de CBS à Marvel pourrait ressembler à des années-lumière les unes des autres. Il se trouve qu'il existe un lien officiel entre les deux basé sur l'un des créateurs de Blue Bloods.

Les showrunners originaux de cette émission populaire sont une équipe de mari et femme connue sous le nom de Mitchell Burgess et Robin Green. De nombreux téléspectateurs trouvent peut-être ces noms familiers dans les génériques des émissions, car ils ont écrit pour de nombreuses émissions classiques au cours des 30 dernières années. Certains d'entre eux remontent jusqu'à Northern Exposure et jusqu'à l'émission emblématique de HBO The Sopranos.

Robin Green est celui qui se trouve avoir une connexion Marvel intéressante. Elle a eu la chance de connaître le créateur également légendaire du géant de la bande dessinée.

Les débuts les plus humbles de Burgess et Green

Frank (Tom Selleck), Linda (Amy Carlson) et Danny (Donnie Wahlberg) | Jojo Whilden / CBS via .)

L'écriture pour la série Northern Exposure de CBS au début des années 90 est un excellent endroit pour lancer ses crédits d'écriture. C'est là que Burgess et Green ont commencé dans le domaine de la télévision, devenant finalement des éditeurs exécutifs.

Le fait qu'ils soient responsables de l'écriture stellaire sur NE vous dit tout sur leur talent. Non pas qu'ils aient toujours eu un bon déroulement de leur carrière d'écrivain. Ils ont eu des problèmes en cours de route, notamment lorsque David Chase les a engagés pour écrire pour The Sopranos de HBO à partir de 2000 environ.

Au moment où Burgess et Green ont commencé là-bas, ils avaient déjà produit ou écrit pour plusieurs autres spectacles, y compris la série d'une saison M. et Mme Smith, plus Party of Five.

En se basant sur leur réputation de A-list à la fin des années 90, Chase n'a eu aucune hésitation à les embaucher pour écrire pour ses personnages controversés sur The Sopranos jusqu'au milieu des années 2000.

Finalement, Chase avait l'impression que Burgess et Green ne comprenaient pas assez bien les personnages, ce qui les a renvoyés. Il y a encore beaucoup d'analyses perplexes à ce sujet aujourd'hui, bien que l'équipe mari-femme ait clairement fait la banque avec ses propres projets plus tard.

Robin Green a eu une vie presque emblématique toute seule

Robin Green de Rolling Stone a fait une pièce amusante sur Marvel Comics en 1971 alors que Stan Lee était toujours rédacteur en chef. Elle interviewe Herbe Trimpe qui déteste être le "bon gars" au crayon, ainsi que Jim Steranko qui parle de son temps en tant que juvénile… https://t.co/SBZ5SmRHlN pic.twitter.com/Aor1pbY4Tj

– ComicBookHistorians (@Comichistorians) 17 juillet 2018

Pendant les premiers jours de Green dans les années 1960, sa carrière a pris une trajectoire intéressante. À cette époque, elle a été embauchée par les Marvel Comics encore débutants et est devenue la secrétaire officielle de Stan Lee.

Ils ont travaillé en étroite collaboration, faisant de Green presque la deuxième paire d'armes officielle de l'entreprise sans créer d'écriture ou de dessin de bande dessinée.

Plus tard, elle est allée travailler au magazine Rolling Stone en tant que journaliste, la menant vers des aventures de culture pop encore plus incroyables. Green a essentiellement vécu plusieurs vies avec sa carrière d'écrivain / productrice à la télévision, la portant à des sommets encore plus élevés au cours des années 2000.

Tout au long de sa carrière, elle a écrit une autobiographie qui détaillait son temps de travail pour Lee. Il faut se demander pourquoi le MCU ne l'a pas embauchée d'une manière ou d'une autre pour écrire pour les films en fonction de son pedigree.

Cependant, parce qu'elle est connue pour un certain type d'écriture dramatique, peut-être qu'elle ne rentrerait pas (ironiquement) dans le créneau de l'écriture sur les super-héros.

Imaginez juste si quelqu'un comme Kevin Feige l'a embauchée, cependant, et quelle serait la boucle complète.

Écrire pour la télévision a sauvé la carrière de Green

Parce que Green a été la première femme journaliste embauchée à Rolling Stone, elle a dû passer par de nombreux essais et tribulations pour gravir les échelons. Au fil du temps, elle a fini par être renvoyée du magazine, ce qui a entraîné une réinvention de carrière nécessaire en tant qu'écrivain de télévision.

Les équipes mari-femme sont presque toujours plus créatives et puissantes puisqu'elles peuvent se battre les unes pour les autres. Burgess et Green se sont déjà rencontrés lorsqu'ils étaient au collège, ce qui a conduit à un partenariat à vie qui a porté ses fruits à un niveau majeur.

En dehors de leur tournage sur The Sopranos de David Chase, les deux ont créé et produit Blue Bloods en 2010. Alors qu'ils quittaient la série un an plus tard (en raison de différences créatives… encore), ils sont toujours répertoriés comme créateurs au générique.

Après avoir créé un succès très surprenant sur CBS vendredi soir qui continue sans relâche, ils se sont cimentés dans les annales de l'histoire de la télévision.

Quant à Green, espérons qu'elle sera reconnue par Marvel en quelque sorte pour sans aucun doute aider Stan Lee à s'organiser plus qu'il ne l'a probablement jamais été.