La conversation de Peter Weber avec Kelley à l’hôtel où ils se sont rencontrés a duré plus longtemps que prévu

Avant que Peter Weber ne commence à filmer sa saison The Bachelor, il a rencontré l’un de ses futurs candidats dans un hôtel. Il était là après une réunion de lycée et Kelley Flanagan était là pour un mariage. Ils avaient la chimie dès le départ.

Kelley Flanagan et Peter Weber | John Fleenor / ABC via .

“Je suis vraiment excité que Peter soit le célibataire parce que j’ai rencontré Peter”, a déclaré l’avocat de 27 ans lors de la première. «J’étais en Californie pour l’un des mariages de mon meilleur ami et j’ai vu Peter dans le hall. Je suppose qu’il était là pour ses 10 ans de retrouvailles. »

“Il est difficile de ne pas regarder cette situation et de penser que ce n’était pas un signe majeur qui m’était envoyé comme” Hé, tu devrais vraiment faire ça. “Et qui sait? Peut-être qu’à la fin, je serai fiancée », a-t-elle poursuivi.

Victoire de Kelley Flanagan en date du groupe

Kelley a remporté le premier rendez-vous de groupe (bien que certains concurrents disent avoir triché), elle a donc marqué une fois en tête-à-tête avec Weber au début de la saison. Ils survolèrent le sud de la Californie, se prenant mutuellement et admirant la vue.

La soirée du groupe a eu lieu dans l’hôtel même où Kelley et Weber se sont rencontrés pour la première fois.

“Je ne pense pas que je suis la préférée des filles en ce moment”, a déclaré Kelley à la caméra. «Beaucoup d’entre eux étaient bouleversés par le fait que j’ai triché et que je n’ai pas suivi le cours complet. De plus, quelques-unes des filles n’aiment probablement pas le fait que j’ai rencontré Peter auparavant et j’ai donc l’impression d’avoir un tas de cibles sur le dos. C’est bien qu’ils ne sachent pas que nous sommes en fait à l’hôtel où Peter et moi nous sommes rencontrés. “

Weber, dans son entretien avec le chef parlant, a convenu qu’il était «assez fou» que la deuxième moitié de la date du groupe ait eu lieu lors de sa première rencontre avec Kelley.

«Nous sommes à l’endroit exact où j’ai croisé Kelley au hasard, venant d’une fête d’après une réunion de lycée. Elle revenait d’un mariage », a-t-il déclaré.

Au cours de la date, Kelley et Weber ont parlé de se rencontrer.

“Attends, je dois te dire quelque chose”, se souvient Kelley.

Peter Weber et Kelley Flanagan ont parlé pendant une heure lors de leur première rencontre

Dans une interview avec Entertainment Tonight qui a eu lieu la semaine dernière, Weber a révélé que la première conversation qu’il avait eue avec Kelley avait duré environ une heure.

“Nous avions passé une heure à parler lorsque je l’avais rencontrée pour la première fois et je me sentais vraiment à l’aise et facile, une bonne alchimie s’entendait bien”, a-t-il déclaré.

Nous devrons attendre et voir si leur connexion continue de se sentir “vraiment à l’aise” ou si Kelley fera partie du drame très annoncé qui sort cette saison.

