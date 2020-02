La coupure du réalisateur de “Doctor Sleep” ajoute des scènes de la suite de “The Shining” de Stephen King

Tout d’abord, Stephen King a écrit Doctor Sleep, la suite tant attendue de son livre fondateur The Shining. Ensuite, le scénariste / réalisateur Mike Flanagan a fait un film de la suite de King qui a servi de suite tant attendue à l’adaptation du film de Stanley Kubrick de The Shining. Maintenant, Flanagan offre aux fans de King encore plus de coupures du réalisateur de Shining in the Doctor Sleep, qui dure 30 minutes de plus.

Ewan McGregor dans Doctor Sleep | Warner Bros. Divertissement

30 minutes de plus ne sont pas sans importance. Doctor Sleep était déjà un film de 152 minutes. La coupe du réalisateur dure trois heures, mais si vous aimez l’histoire, vous voudrez en voir plus. Voici ce que la coupe du réalisateur ajoute à Doctor Sleep, et si les extensions améliorent ou non le film. Il y a des spoilers pour Doctor Sleep ici, alors ne lisez pas à moins d’avoir déjà vu la coupe théâtrale.

La coupe du réalisateur «Doctor Sleep» ressemble plus à un livre

L’ajout le plus notable à la coupe du réalisateur de Doctor Sleep est l’ajout de titres de chapitre. Le livre de King comporte des chapitres, mais les titres des chapitres de Flanagan ne correspondent à aucun de ceux de King. Il a composé ses propres rubriques.

Au moment où «Chapter 1: Old Ghosts» apparaît à l’écran, cela ressemble plus à un livre épique. La coupe du réalisateur divise le film en six chapitres au total, avec les titres «Little Spy», «Turn, World», «Parlour Tricks» et «What Was Forgotten». Ils décomposent intuitivement des sections du film.

Ewan McGregor dans Doctor Sleep | Jessica Miglio / Warner Bros. Divertissement

«Old Ghosts» traite de Dan Torrance (Ewan McGregor) qui s’occupe des esprits de l’hôtel Overlook et de son propre alcoolisme. “Little Spy” traite avec Abra (Kyliegh Curran) développant ses pouvoirs pour voir les activités meurtrières de True Knot. “Turn, World” pénètre profondément dans la manipulation par Abra et Rose (Rebecca Ferguson) de leur brillant pour se traquer.

“Parlour Tricks” traite du plan de Dan et Abra pour éliminer le True Knot, et “What Was Forgotten” s’applique à juste titre à leur retour à l’Overlook pour la finale. Il n’y avait aucun problème à suivre une histoire continue dans la séquence théâtrale de 152 minutes, mais à trois heures, ces séparateurs donnent plus l’impression de jeter les bases d’un conte épique.

Ces scènes de “Doctor Sleep” sont de retour dans la coupe du réalisateur

Toute adaptation doit faire des choix difficiles. Ils ne peuvent pas intégrer l’intégralité du livre dans un film. De plus, le film de Kubrick a suffisamment changé le livre original de King pour que l’adaptation du film doive s’adresser au monde du film, ce qui a nécessité quelques changements dans King’s Doctor Sleep.

Rebecca Ferguson et Kieleigh Curran dans Doctor Sleep | Warner Bros. Divertissement

La coupe du réalisateur restaure quelques scènes de King qui ne convenaient tout simplement pas au temps. Le piano d’Abra lorsqu’elle était enfant était une première démonstration innocente de ses pouvoirs. Le film n’en avait pas besoin, mais ils l’ont filmé. Mais elle ne joue pas de chanson des Beatles. Cela aurait été trop cher pour le film.

Une autre scène du livre impliquait Abra créant un tremblement de terre avec ses pouvoirs. Un tremblement de terre sur la côte est était assez inhabituel pour que le True Knot soupçonne que ce devait être la fille psychique qu’ils recherchaient. Une scène abordant son tremblement de terre est également de retour dans la coupe du réalisateur.

Ewan McGregor dans Doctor Sleep | Warner Bros. Divertissement

Depuis que l’Overlook a brûlé dans le premier livre de Stephen King, il n’y a pas de visite à l’hôtel dans sa suite. La scène de Dan face à son père Jack (Henry Thomas) était un tout nouveau régal dans le film. La coupe du réalisateur ajoute une scène supplémentaire avec Jack. Après avoir parlé au bar, Jack les emmène dans une salle de bain pour en savoir plus.

Coupe du réalisateur ou coupe théâtrale?

Aussi agréable que cela soit de voir des scènes supplémentaires du livre de Stephen King prendre vie, et aussi agréable que de voir plus de scènes de Dan confrontant son passé, la coupe du réalisateur de Doctor Sleep semble trop longue. Trois heures en soi, ce n’est pas trop long pour un grand film, mais le film a si bien fonctionné à deux heures et demie que l’ajouter, c’est comme le tirer vers la même conclusion.

La coupure de 152 minutes a également donné au docteur Sleep une symétrie sympa avec The Shining. The Shining a duré 146 minutes, mais sans titres de fin, les deux films ont la même impression. Si vous êtes un fan, vous voudrez voir plus de Doctor Sleep, mais une fois que vous aurez pris votre médicament, vous préférerez probablement la coupe théâtrale à revoir pour les visionnements ultérieurs.