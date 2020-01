La Couronne ne traitera pas avec le Megxit de Harry et Meghan

“The Crown” doit se terminer avant le drame Megxit.

Le créateur de l’émission, Peter Morgan, a annoncé vendredi que l’émission à succès Netflix se terminerait à la fin de la saison cinq … ce qui signifie qu’une grande partie des mélodrames les plus modernes de la monarchie ne seront pas représentés.

Morgan a également confirmé la rumeur selon laquelle Imelda Staunton serait la prochaine à monter sur le trône à l’écran en tant que reine Elizabeth II.

“Je suis absolument ravi de confirmer Imelda Staunton en tant que Sa Majesté la Reine pour la cinquième et dernière saison, faisant entrer la Couronne dans le 21e siècle”, a-t-il déclaré. “Imelda est un talent étonnant et sera un fantastique successeur de Claire Foy et Olivia Colman.”

“Au début, j’imaginais The Crown courir pendant six saisons, mais maintenant que nous avons commencé à travailler sur les histoires de la saison cinq, il est devenu clair pour moi que c’est le moment et l’endroit parfait pour s’arrêter. Je suis reconnaissant envers Netflix et Sony pour m’avoir soutenu dans cette décision. “

La star de Harry Potter n’aura donc qu’une saison à la tête de la famille Windsor, contrairement à Foy et Coleman qui en ont eu deux chacun.

Les fans de la série s’étaient demandé à quel point la sixième saison attendue serait contemporaine et si elle ferait la chronique des controverses les plus récentes entourant la famille royale, telles que Prince Harry et Meghan Marklela décision de prendre du recul par rapport à leurs fonctions royales et de déménager au Canada, ou les liens du fils de la reine, le prince Andrew, avec Jeffrey Epstein.

La biographe royale Angela Levin a révélé plus tôt ce mois-ci qu’Harry ne souhaitait pas être représenté dans la série, lui disant: “Je vais m’assurer de l’arrêter avant qu’ils ne me parviennent.”

La saison trois a été diffusée sur Netflix en novembre; les fans attendent maintenant avec impatience ce qu’ils savent maintenant être l’avant-dernière saison.

Cindy Holland, vice-présidente du contenu original de Netflix a ajouté: “Les trois premières saisons de The Crown ont défini une époque, et je sais que la quatrième saison à venir s’appuiera sur ce succès. C’est un exemple étonnant de divertissement primé, créé au Royaume-Uni. et aimé par des millions de fans à travers le monde.

“Je soutiens pleinement la décision créative de Peter Morgan et je suis ravi de voir comment lui, Imelda Staunton et les acteurs et l’équipe de la saison 5, achèvent cette série historique à une fin appropriée et spectaculaire.”

