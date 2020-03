«La course incroyable» arrêtée au milieu d’une épidémie de coronavirus

Alors que le coronavirus, ou COVID-19, continue de se propager à travers le monde, une variété d’institutions ont été touchées, notamment le show-business. Récemment, CBS a décidé de suspendre sa production de The Amazing Race, qui tournait jusqu’à présent sa 33e saison. De plus, le Japon est récemment passé à un niveau d’alerte plus élevé, ce qui a affecté les écoles et laissé les amateurs de sport se demander ce que pourraient devenir les Jeux olympiques de 2020. Voici ce que nous savons de la situation jusqu’à présent, et pourquoi CBS a décidé de tirer le bouchon sur le tournage de la saison 33 de The Amazing Race pour le moment.

Nombre de coronavirus jusqu’à présent

Un patient souffrant d’un coronavirus à Hong Kong est transféré par ambulance | Anthony Kwan / .

Naturellement, la propagation du coronavirus est une situation évolutive, donc les nombres seront sujets à changement quotidiennement. Cependant, pour ceux qui souhaitent suivre quotidiennement la situation, l’Organisation mondiale de la santé rédige des rapports de situation quotidiens sur COVID-19.

Au 2 mars, l’Organisation mondiale de la santé signalait qu’il y avait 88 948 cas confirmés de coronavirus dans le monde. 80 174 de ces cas sont actuellement confirmés en Chine même, qui a également fait 2 915 décès.

Pendant ce temps, il y a 8 774 cas de COVID-19 confirmés à l’extérieur de la Chine, selon l’OMS. Au 2 mars, 64 pays signalaient des cas de coronavirus, soit six pays de plus que les rapports de situation précédents, l’Arménie, la République tchèque, le Luxembourg, l’Islande et l’Indonésie ayant signalé des cas.

Cependant, il convient de noter qu’il n’y a eu que 128 décès signalés à l’extérieur de la Chine, sur les 8 774 cas confirmés signalés. Il semble cependant que le taux de transmission ait été suffisant pour susciter des inquiétudes dans le monde du spectacle, car CBS a par la suite décidé de suspendre le tournage de The Amazing Race.

CBS arrête «The Amazing Race»

Phil Keoghan, animateur de la série CBS The Amazing Race | Monty Brinton / CBS via .

Les statistiques sur les coronavirus augmentant quotidiennement, CBS a décidé qu’il était dans le meilleur intérêt de ses employés et membres de la distribution de mettre un terme à The Amazing Race.

Lors d’une interview avec Variety, un porte-parole de CBS a expliqué ses sentiments sur l’arrêt de la production. “En raison de préoccupations et d’incertitudes croissantes concernant le coronavirus dans le monde, CBS et les producteurs de The Amazing Race ont pris la mesure de précaution de suspendre temporairement la production lors de la 33e saison de la série”, ont-ils expliqué.

Le porte-parole a ajouté: «Tous les candidats et le personnel de production sont en train de rentrer chez eux. À l’heure actuelle, aucun coureur ni aucun membre de l’équipe de production voyageant avec eux n’a contracté le virus ou présenté de symptômes, et nous n’avons connaissance d’aucune exposition à ce virus. Par prudence, toutes les personnes impliquées dans l’émission continueront d’être surveillées à leur retour. La santé et le bien-être des coureurs et de l’équipe de production sont nos priorités. »

Pour l’instant, aucune annonce n’a été faite concernant la date de reprise du tournage de The Amazing Race.

Pas de tournage de «Survivor», le coronavirus ferme les écoles

Phil Keoghan, animateur de la série CBS The Amazing Race | Jason Merritt / .

Malheureusement, The Amazing Race n’est pas le seul spectacle affecté par le coronavirus. CBS a également apparemment mis une pause sur le tournage de Survivor, car l’émission de téléréalité à succès ne produit pas actuellement sa prochaine saison. Il est difficile de savoir si cela est simplement dû au calendrier ou si c’est le résultat de préoccupations liées à COVID-19.

De plus, le Japon a décidé de fermer toutes ses écoles pendant un mois alors que le gouvernement détermine comment faire face à la propagation du coronavirus. De plus, Disney a fermé des parcs à thème à Tokyo, Hong Kong et Shanghai, et BTS a annulé les dates de représentation en avril à Séoul.