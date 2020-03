La couverture Imagine remplie de célébrité de Gal Gadot déclenche l’indignation

Gal Gadot a demandé l’aide de ses amis pour tenter de remonter le moral de tout le monde au milieu de la pandémie de coronavirus – mais tout le monde n’y prend pas bien.

Mercredi, le “Wonder Woman” star a partagé une vidéo de compilation d’un groupe de célébrités – y compris Will Ferrell, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Siaet plus encore – en chantant “Imagine” par John Lennon comme ils s’auto-isolent à la maison.

Alors que Gadot avait peut-être de bonnes intentions, le clip a suscité l’indignation en ligne alors que de nombreuses personnes se demandaient pourquoi le groupe de célébrités riches ne pouvait pas donner de l’argent à la place.

“C’est tellement offensant pour tant de gens”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “juste une bonne claque au visage que chacune de ces célébrités qui ont participé à la vidéo a la capacité d’aider financièrement PARFAITEMENT mais continuez et faites des conneries stupides comme ça et chantez des chansons ÊTES-VOUS EN PLAIDANT ME ??”

“Maintenant, chacun d’entre vous peut-il faire un don à ceux qui n’ont pas les moyens de se faire tester, car nous ne sommes pas tous privilégiés comme vous tous”, a ajouté une personne et une autre a écrit: “Chérie, regarde toutes les personnes riches qui chantent Imagine . Tout ira bien maintenant, même si nous avons tous deux perdu notre emploi. C’était bien mieux que de l’argent et pas du tout grincheux. “

“Tout le monde dans cette vidéo peut se permettre de passer cette crise pendant que le reste d’entre nous est en danger de perdre nos maisons, nos emplois, l’accès aux soins de santé, etc.”, a noté un utilisateur. “Mais bon, au moins ils se sont réunis pour chanter cette chanson pour nous ‘réconforter’. Quelle contribution! Je me sens déjà mieux 🙄 #eattherich”

Dans le clip en question, Gadot a ouvert la vidéo en expliquant l’inspiration derrière.

“Hé les gars. Sixième jour en auto-quarantaine. Et je dois dire que ces derniers jours m’ont fait me sentir un peu philosophique”, a déclaré Gadot, en présentant le clip. “Vous savez, ce virus a touché le monde entier, tout le monde – peu importe qui vous êtes, d’où vous venez, nous sommes tous dans le même bateau.”

L’actrice a expliqué comment elle s’était inspirée d’une vidéo qu’elle avait vue d’un homme italien jouant “Imagine” sur sa trompette depuis son balcon alors que le pays était en lock-out.

“Il y avait quelque chose de si puissant et de pur dans cette vidéo”, a déclaré Gadot. “Et ça va comme ça.”

Gadot s’est lancé dans “Imagine”, chantant la première ligne de la chanson. La vidéo a ensuite rejoint ses amis célèbres, chacun chantant une parole via des vidéos selfies de leur auto-isolement.

Certaines de ces célébrités incluaient Natalie Portman, Jimmy Fallon, Zoe Kravitz, Amy Adams, James Marsden, Sarah Silverman et Maya Rudolph.

La co-star de “Wonder Woman 1984” de Gadot, Kristen Wiig et Pedro Pascal.

Après que chaque star ait partagé sa contribution, Gadot a terminé le clip avec le riff, “Et le monde ne fera qu’un.”

L’actrice de “Justice League” a légendé le message: “Nous sommes ensemble, nous allons passer au travers ensemble. Imaginons ensemble. Chantez avec nous ❤ Je vous aime tous, de moi et mes chers amis.”

La vidéo étoilée est rapidement devenue virale et a attiré l’attention d’un acteur qui semblait déçu de ne pas avoir été invité à participer: Seth Rogen.

“Tellement insulté qu’on ne m’a pas demandé d’en faire partie”, a plaisanté le comédien Twitter.

Le coronavirus (COVID-19) compte plus de 227 000 cas confirmés et en a tué plus de 9 300 selon les récents rapports des médias au 19 mars.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est propagé à au moins 150 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de 9 500 Américains ont contracté le virus et plus de 150 sont morts. Cependant, les experts médicaux et les épidémiologistes prévoient que les chiffres augmenteront.

Les symptômes du coronavirus incluent fièvre, toux, essoufflement et difficulté à respirer, selon Organisation mondiale de la santé.

Selon le CDC, les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé chroniques sous-jacents – comme les maladies cardiaques, le diabète et les maladies pulmonaires – sont plus à risque de développer des complications de la maladie.

Pour voir plus de notre couverture sur COVID-19, cliquez sur ici.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Distanceurs sociaux

Instagram

Jenna Dewan est «Quarantine Chic» dans le premier cliché post-bébé