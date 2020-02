La créatrice de Lizzie McGuire renvoyée pour un plan “ adulte ” pour le spectacle

2020-02-27 12:30:07

Le créateur de “Lizzie McGuire”, Terri Minsky, a été licencié après le redémarrage de l’émission parce que Disney + voulait un programme familial, a déclaré Variety.

Le showrunner a quitté le projet en janvier après le tournage de deux épisodes et le projet – qui voit Hilary Duff reprendre son rôle titulaire – n’a pas encore repris le tournage et bien qu’aucune explication du départ de Terri n’ait été donnée, Variety a maintenant mis en lumière le situation.

Des sources ont déclaré au média que Terri et Hilary étaient désireuses de créer une version “adulte” du classique pour adolescents, mais le diffuseur voulait quelque chose de plus semblable à l’émission originale pour les enfants et les familles, même s’ils étaient à l’origine avec le pitch du créateur.

Malgré les différences, Terri est toujours “fier” des deux épisodes qu’ils ont pu filmer et espère que le programme pourra être diffusé sur une plateforme différente.

Elle a déclaré à Variety: “Je suis tellement fière des deux épisodes que nous avons faits.

“Hilary a une compréhension de Lizzie McGuire à 30 ans qui doit être vu. C’est une chose merveilleuse à regarder.

“J’adorerais que le spectacle existe, mais idéalement, j’adorerais que l’on puisse lui donner le traitement d’aller à Hulu et de faire le spectacle que nous faisions. C’est la partie où je suis complètement dans le noir.

“Il est important pour moi que ce spectacle soit important pour les gens. Je me sentais comme si je voulais faire un spectacle qui était digne de ce genre de dévotion.”

Selon Variety, Hilary – qui était en lune de miel avec Matthew Koma lorsque Terri a été licencié – est mécontente du licenciement du showrunner et les patrons du réseau recherchent actuellement quelqu’un de nouveau pour prendre la barre car ils souhaitent poursuivre le show.

Un porte-parole de Disney + a déclaré: “Nous avons interrompu la production de” Lizzie McGuire “il y a quelques semaines pour laisser le temps à un nouveau développement créatif.

“Notre objectif est de reprendre la production et de raconter une histoire authentique qui se connecte aux millions qui sont émotionnellement investis dans le personnage, et à une nouvelle génération de téléspectateurs aussi.”

