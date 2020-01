La crise sur des terres infinies change tout pour Arrowverse et au-delà

Eh bien, tout comme c’était dans les bandes dessinées, il est donc venu à la télévision comme The CW’s “Crise sur des terres infinies” les méga-séries croisées ont tout changé pour chaque série, avec quelques rebondissements et surprises en cours de route.

La dernière fois que nous avons vu les Parangons (c’est-à-dire les héros survivants de la destruction du multivers), ils étaient piégés au Point de fuite, et apparemment, ils étaient là aussi longtemps que nous attendions cette finale en deux parties pour le plus grand événement de croisement de télévision. déjà.

Honnêtement, c’était le grand-papa de tous les multisegments et il y a vraiment maintenant moyen de sonder The CW ou n’importe quel réseau en tête. Et cela ouvre la voie à une nouvelle et passionnante nouvelle “Arrowverse” aller de l’avant, même si “Arrow” se prépare à dire au revoir.

Quant à l’histoire elle-même, elle a en fait eu un cheveu répétitif et un petit cliché alors que nous avons eu la bataille “finale” avec l’Anti-Monitor et ses légions de Shadow Demons non pas une, mais deux. Tout le monde sait que le méchant doit être vaincu deux fois avant de partir pour de bon. Et j’espère qu’il l’est.

Entre ces deux combats, cependant, tout a changé.

Allons droit au but.

Flèche transversale toute nouvelle et toute différente

L’une des grandes spéculations tout au long de la préparation de cet événement était que ce serait finalement la façon dont la CW combinera “Super Girl” sur la même Terre que tous leurs autres spectacles. Eh bien, comme prévu, cela s’est absolument produit. Mais ce n’est pas tout ce qui s’est passé.

Il s’avère que la brève apparition de Black Lightning plus tôt dans le crossover n’était qu’un prélude. Il est revenu à la fin de cette épopée de deux heures et il est devenu clair que “Éclair noir” est également maintenant une partie officielle de la “Arrowverse”, ce qui en fait facilement l’univers le plus gonflé à la télévision.

Sérieusement, il y a un spin-off “Green Arrow and the Canaries”, The CW vient de ramasser “Superman & Lois” à la série et ils ont déjà renouvelé “Le flash,” “Super Girl,” “DC’s Legends of Tomorrow” “Batwoman” et “Black Lightning”. C’est six, peut-être sept séries en cours qui se déroulent dans ce qui est maintenant un seul univers combiné.

Peut-être que The CW envisage de faire de “Arrowverse” une programmation toute l’année, un peu comme AMC essaie de faire avec “Les morts qui marchent.” La différence est que l’univers DCW pourrait tisser divers éléments à travers plusieurs séries pour créer un récit continu (d’une sorte) à travers leurs spectacles. Cela pourrait vraiment ne ressembler à rien d’autre à la télévision.

Tout nouveau, tout différent de Earth-Prime

En parlant de déjà-vu avec le combat des méchants, nous l’avons aussi avec Oliver Queen. Déjà mort au sommet de ce méga-événement, Oliver est devenu le Spectre et a aidé à mener les Paragons dans le combat final avec l’Anti-Monitor à l’aube du temps. Là, il a allumé l’étincelle et ils ont attisé les flammes avec la puissance de la concentration (ou des bêtises) puis il est mort à nouveau.

Barry et Sara étaient à ses côtés pour cette mort, car il leur a dit de continuer en son honneur … et c’est exactement ce qui est devenu le thème de la dernière heure de l’événement. Comme les héros ont découvert qu’ils étaient sur cette nouvelle Terre combinée, ils ont également commencé à découvrir d’autres changements.

Dans les derniers moments, nous avons appris que Superman et Lois ont maintenant des fils, ce qui pourrait créer une dynamique un peu plus similaire aux personnages des bandes dessinées (qui ont un fils) pour leur prochaine série. Avoir Superman et Lois comme parents est une nouvelle dynamique qui n’est pas encore vue à l’écran, donc ça pourrait être amusant à regarder … surtout s’ils ont des pouvoirs.

Le changement le plus drôle est également le plus aléatoire, car nous avons découvert que Heat Wave a réellement poursuivi ses ambitions d’être un écrivain romantique et est apparemment assez réussi, et il utilise même un nom de plume connu qui commence par Rebecca. Une sorte de touche amusante à l’un des personnages les plus divertissants de “Legends”.

Lex Luthor tout nouveau et tout différent

Le plus grand changement, cependant, concerne Supergirl. Non seulement elle est maintenant dans un univers partagé avec tous ses amis, Lex Luthor est une philanthrope bien-aimée et considérée comme l’un des plus grands hommes de la planète. D’un côté, nous avons appris qu’elle et Lena obtenaient une réinitialisation de leur amitié – ce qui est en fait une bonne chose – mais nous soupçonnons qu’il y a plus à découvrir avec Lex.

D’une part, les Paragons sont tous venus dans ce nouvel univers avec des souvenirs de tout ce qui s’est passé dans la «crise», et cela incluait Luthor. Il avait tenté de trahir Supergirl et Ryan Choi quand ils ont été envoyés pour empêcher Mar Novu de lancer son expérience qui le transformerait en moniteur, créerait l’Anti-moniteur et déclencherait la fin de tout.

Lex voulait conclure un accord avec Novu pour la domination du monde. Si la concentration des Paragons a aidé Oliver à relancer le multivers, il semblerait que Lex ait ajouté une nouvelle tournure à sa propre histoire d’origine dans sa concentration particulière. Mais avec un clin d’œil complice à Kara alors qu’il acceptait un prix Nobel de la paix, il semblerait que OG Lex soit toujours là.

Il n’y a eu aucune suite à cela dans cet épisode, il reste donc à voir si Lex essaie de faire un véritable changement, ou s’il s’agit d’un complot diabolique qui devra être annulé. Enfer, nous avons même découvert que LexCorp possède entièrement le DEO, faisant de Lex Alex et le patron de Supergirl. Ça devrait être amusant.

Espérons que cela signifie Jon Cryer a l’intention de rester sur “Supergirl” sur une base plus permanente, car il est vraiment l’une des itérations les plus agréables du personnage que nous ayons jamais vues.

Multivers nouveau et totalement différent

Dans un tournoi à la ronde de scènes d’oeufs de Pâques à la fin de l’épisode, nous avons fait un petit tour du tout nouveau multivers, donnant des désignations numérotées aux autres mondes parallèles. Pendant un certain temps, nous pensions que Earth-Prime allait l’être, et cela allait vraiment être comme les bandes dessinées – ce qui signifie qu’il n’y avait qu’un seul univers – mais Oliver ne combinait ces deux mondes que pour ses amis, laissant le reste du multivers divisé.

Une Terre dont nous n’avons pas eu un aperçu dans cette visite rapide était celle dans laquelle réside l’Univers étendu DC, malgré une apparence de croisement hilarante avec Ezra Miller, qui avance toujours avec son propre film Flash. Le regarder et Grant Gustin comparer les costumes et être un peu idiot était très amusant, mais cela n’avait pas non plus beaucoup de sens.

À ce moment-là, Barry tentait d’enfermer les Parangons dans la Speed ​​Force pour les protéger de l’univers anti-matière. Il a sauté sur des moments cruciaux et des souvenirs qu’ils ont partagés au fil des ans pour les sauver, mais il n’y avait absolument aucun lien avec Flash de Miller, et il n’est pas revenu. Cela indique-t-il que le DCW et le Univers étendu DC pourrait toucher à nouveau, ou au moins ces flashs?

Ce que nous avons obtenu était un rapide aperçu de la plupart des émissions de DC Universe, ainsi qu’un retour rapide à Superman de Routh sur Terre-96. Considérant que c’est essentiellement là que l’univers du film “Superman” de Christopher Reeve a continué avec “Superman Returns” de Routh, c’était un doux geste pour la version la plus emblématique du personnage.

Pas d’amour pour les Batmnen, cependant. Mais, nous avons également eu une allusion à un univers que les fans réclament depuis des années maintenant (malgré la Ryan Reynolds parodie) avec un aperçu d’une bande verte quittant la Terre et le symbole de la Lanterne verte, peut-être sur Oa. Pourrions-nous enfin obtenir une série “Green Lantern” sur DC Universe?

Nous disons cela parce que chaque autre terre parallèle était l’un des spectacles de DC Univers. Même “Stargirl”, qui partagera une maison sur DC Universe et The CW, a été mise sur Terre-2. Cela en fait un candidat de choix pour les croisements, ainsi que la Justice Society of America, qui y vit depuis des années.

D’autres mondes incluent “Swamp Thing” sur Terre-19, “Titans” sur Terre-9 et “Doom Patrol” sur Terre-21. Il est intéressant de noter qu’ils ont spécifié que toutes ces émissions se déroulent sur des terres parallèles différentes, car de nombreux fans soupçonnaient qu’ils pourraient partager un monde commun. Mais c’est à cela que servent les événements croisés.

Alors, n’était-ce qu’une seule fois, ou est-il prévu de créer plus de synergie entre les spectacles DCW et DC Universe? Nous ne nous y opposerions pas. C’est peut-être la seule façon de dépasser “Crisis on Infinite Earths”. Rejoignez le monde des spectacles d’Arrowverse avec les spectacles de DC Universe dans une saga mondiale. Peut-être une crise infinie?

Ou si Lex a trop gâché le flux temporel, une Zero Hour pourrait être pour redresser les choses sur Earth-Prime avant même de pouvoir y arriver. Quel que soit le temps que cela prend, nous pensons que les fans seront prêts à attendre.

DC a prouvé qu’ils savent faire des choses impressionnantes avec un budget de télévision. Malgré quelques éléments hokey ici et là, c’était une entreprise largement satisfaisante remplie d’oeufs de Pâques amusants, un changement majeur dans le statu quo et, surtout, une scène préparée pour de nouvelles aventures passionnantes à venir qui rendront tout à nouveau frais.

Oh, et pour ne pas oublier, ils ont même fait un signe de tête à “Super Friends” avec qui nous ne pourrions pas en finir. Nous vous avons entendu Gleek, et alors que vous étiez l’un des éléments les plus ennuyeux du dessin animé classique, nous aimerions que vous surgissiez et semiez du chaos ici. Et en parlant de Gleek …

De super nouveaux amis tous différents

Nous serions négligents si nous ne mentionnions pas la scène de clôture dramatique au mémorial pour Oliver Queen, le premier d’entre eux à tomber au combat. Nous avons adoré la révélation venant de l’intérieur de ce qui semble être un entrepôt abandonné et abandonné. Ce que Barry Allen voit, cependant, c’est le potentiel de cette installation de recherche de STAR Labs.

La révélation de la table, la révélation de la façade de l’immeuble nous donnait la chair de poule car c’est officiellement le début de la Justice League. Cette façade est classique Hall of Justice, tout comme la table avec tous leurs symboles sur les sièges. L’inclusion de Black Lightning signifie également d’énormes changements pour son émission.

Bien que nous nous attendions à ce que Freeland opère toujours dans un statut principalement indépendant, il sera impossible d’ignorer qu’ils font partie de ce monde plus vaste rempli de super-héros du calibre de Supergirl et The Flash.

En parlant de super amis, il était doux de voir Kate accrochée chez Kara et Alex dans les derniers instants, établissant la nouvelle dynamique la plus raffinée du monde pour l’Arrowverse. Est-ce que “Batwoman” s’éclaircira un peu? Les mini-croisements se produiront-ils avec plus de fréquence?

Les possibilités sont … osons le dire … infinies!

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Star Trek: des stars de nouvelle génération se présentent à la première de Picard